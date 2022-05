Las claves para saber si necesitas recargar el gas del aire acondicionado

El calor se acerca y pronto se debe usar el aire acondicionado. ¿Hará falta recargar el gas del aparato?, se preguntan los usuarios. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece las pistas para detectar si necesitas recargar el gas del aire acondicionado.

¿Cuándo recargar el aire acondicionado?

No es necesario recargar el gas del aire acondicionado del aparato, en principio, ya que no se gasta con el paso del tiempo ni pierde efectividad. El gas solamente hay que recargarlo cuando se producen algunos problemas. Estos son: que el aparato no calienta o no enfría; que se congela la unidad exterior; que la unidad interior o split se congela o escarcha; que el aparato interior gotea; que el equipo se sobrecalienta. Si el aparato de aire acondicionado presenta alguno de estos problemas, es posible que exista alguna fuga en el circuito.

¿Cómo se puede recargar el gas del aire acondicionado?

Lo primero que se debe hacer es contactar con un instalador autorizado para que revise la instalación, para comprobar si hay una avería del sistema, que habrá que reparar antes de recargar el gas. El instalador comprobará el circuito y verificará la presión para ver si hay fugas. Si la presión está baja, vaciará el circuito y localizará la fuga y si la detecta en las conexiones de la unidad interior o exterior, tendrá que asegurar las conexiones. Si la fuga se produce en las tuberías, habrá que encontrarla y repararla, algo más costoso en tiempo y dinero. Después, se recarga con el gas correspondiente. El instalador indicará también qué tipo de gas es el apropiado, según las recomendaciones de la OCU.

El precio de recargar el aire acondicionado varía en función del tipo de gas y de la cantidad necesaria, así como del coste de servicio del técnico. Recargar aire acondicionado con gas R410a suele costar entre 100 y 200 euros, aproximadamente. Las recargas con gas R-32 tienen un coste mayor, sobre los 340 euros.