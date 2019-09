La VI edición de la ‘Fiesta de la Salud Granada’ se celebra este domingo

La VI edición de la ‘Fiesta de la Salud Granada’ tendrá lugar este domingo 22 de septiembre, en la explanada del Palacio de Congresos desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas. El evento está organizado por los Colegios profesionales de Granada del área de la Salud (Psicología, Médicos, Enfermería, Odontólogos, Veterinaria, Farmacia y Psicología y Fisioterapia y Ópticos) con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

La gran fiesta de la Salud contará un año más con diferentes actividades para toda la familia. El pistoletazo de salida lo dará la carrera de seis kilómetros – uno más de lo previsto debido a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad- atravesando el centro, el Albaicín y los jardines de la Alhambra. A continuación, tendrá lugar una marcha de tres kilómetros para todos los públicos, sin excepciones. Con meta en la explanada del Palacio de Congresos, donde los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades y talleres amenizado por música en vivo.

Asimismo, desde la FSG quieren servir como altavoz al colectivo de discapacitados, con el ya instaurado premio ‘Jorge Abarca’ destinado este año a Juan Luis Muñoz Escasi.

El precio de la inscripción de la carrera es de diez euros y de cinco euros la marcha. Con cada entrada de un adulto, se inscribe de forma gratuita un niño. Una iniciativa para que toda la familia pueda disfrutar del evento. Desde la organización esperan tener una afluencia parecida a la de ediciones anteriores, acercándose a los 2.000 participantes.

La Fiesta de la Salud dirige íntegramente los beneficios del evento a fines solidarios. Este año van dedicados a Proyecto Hombre, una asociación enfocada en la salud mental. Desde Proyecto Hombre utilizarán los beneficios para las campañas de prevención, igual de importantes que el tratamiento.

“El consumo de drogas ha aumentado en los últimos años, sobre todo en jóvenes. Ya no resulta una preocupación principal para los españoles, pero sigue siendo uno de los problemas que más afectan a la estabilidad de las familias. Por eso son tan importantes las campañas de prevención, para avisar de los riesgos y que la ciudadanía entienda los peligros del consumo de drogas”, apuntaba Manuel Mingorance, presidente de Proyecto Hombre.

Desde Copao (Colegio Oficial de Psicología Andalucía Orienta) instan a los granadinos a que se apunten a la iniciativa. “Yo invito a que todo el mundo que no sepa si venir, que no lo dude, que se vengan. Por muchas cosas, porque los niños lo van a pasar genial, se van a divertir lo más grande, no hay límite de edad, no hay límite de distancia y es una fiesta para todos. De ahí que el nombre sea Fiesta de la Salud”, animaba Víctor Padial, responsable de la sección de Psicología del Deporte.

Un evento importante para concienciar sobre hábitos de vida saludables. “Es importante que el Colegio de Psicología se una porque todos pertenecemos a la salud. La salud mental es muy importante en todo lo que es salud. Lógicamente un acontecimiento de estas características deportivas que tiene esa incidencia y que ya conocemos los beneficios que tiene en la salud física como mental, por el riego que el propio cerebro recibe con actividades saludables, pues lógicamente nuestra implicación tiene todo el sentido del mundo» afirma Manuel Mariano Vera, decano de Copao.