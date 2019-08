El granadino al que nadie le echaría un pulso

Su palmarés cuenta con 24 campeonatos de España, 9 copas de España, algunos pódiums en campeonatos internacionales y su participación en varios campeonatos del mundo, Damián García es toda una leyenda activa y es granadino.

El campeón ha dedicado 24 años de su vida poniendo a prueba la fuerza de sus brazos y pocos han podido derrotarlo. Desde bien joven, con tan solo 19 años, Damián García, comenzó su andadura por un terreno aún desconocido para muchos.

Los campeonatos de pulso que según Damián García “comenzaron casi por casualidad”, ahora son una parte importante de su vida, que separa de su trabajo como inspector de ITV.

“Yo siempre he tenido buen pulso y me enteré de que en Peligros iban a hacer un campeonato de pulsos así que me presenté y sin experiencia gané en dos modalidades, entre ellas la absoluta” este fue el punto de partida de Damián García.

Recuerda como después “me tiré casi dos meses sin poder moverme” nunca antes había entrenado y al campeonato acudió gente con mucho nivel y preparación. Fue entonces cuando comenzó su interés por las competiciones de pulso.

Al año siguiente se repitió el campeonato de Peligros, aunque en esa ocasión, se concentraba allí un campeonato de España, fue el primer campeonato de ese nivel en el que participó y volvió a alzarse con el primer premio.

La curiosidad le fue picando y ese mismo año seis meses más tarde, se enteró de que había otra competición por una revista y acudió hasta Madrid. “En este mundo todos nos conocemos y casi siempre somos los mismos y en aquella ocasión a mi no me conocía nadie” explica Damián García.

Aunque no consiguió clasificarse entre los tres primeros el, en esos momentos, inexperto chico granadino dejó tan buenas sensaciones entre los organizadores que decidieron hacer más competiciones por Andalucía para que le resultara más fácil participar.

Su primera salida al extranjero no fue hasta 1999, donde consiguió la segunda posición en el campeonato internacional de Eslovaquia. Damián García no tenía entrenador y tampoco un entrenamiento especializado, pero algunos organizadores españoles le iban explicando el funcionamiento y dando consejos.

En 2001 llegó su época dorada, que se alargó hasta 2008 y donde lo ganó todo con ambos brazos, aunque reconoce “aunque no soy zurdo, tengo más fuerza en la izquierda y me es más fácil ganar con ella”.

Damián García ha viajado mucho y muy lejos, los campeonatos lo han llevado incluso a Tokio o Sudáfrica, pero ahora no puede salir fuera porque nadie se lo financia y según cuenta “no se puede vivir de esto”.

Cuenta que “lo que más me gusta de los pulsos es que es un deporte longevo no como el fútbol que con treinta años ya eres viejo” añade también “mírame a mí, con 43 años sigo compitiendo”.

También se lleva de estos campeonatos una gran cantidad de amigos y conocidos de todos los lugares del mundo “aunque en la competición haya pequeñas riñas por los arbitrajes, luego cuando eso termina somo todos tan amigos, incluso comemos juntos”.

Damián García reconoce que se trata de un deporte duro y que necesita una gran preparación tanto física, donde “no importa tanto el volumen del brazo como la fuerza de muñeca y de dedos” como la alimenticia.

Explica además que la fuerza mental también es muy importante y que con los años ha ganado fuerza y resistencia. Es importante, cuenta, “ganar los pulsos rápido, porque así llegas más fresco al siguiente encuentro”, añade, “hay gente que no cuida su alimentación y se queda rápido sin energía para continuar.

Como decía Damián García es toda una leyenda activa que sigue cosechando títulos y engordando su palmarés y que aún tiene fuerza para continuar.