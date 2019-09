La Junta asegura que Fermasa “no recibe ni un solo euro para Concab desde 2015”

La Feria de Muestras de Armilla, Fermasa, ha denunciado este miércoles que la Feria del Caballo Concab no tiene asegurada su celebración porque la Junta de Andalucía “no ha confirmado si mantiene el patrocinio a este certamen”, que se celebra del 18 al 20 de octubre. La delegada de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, María José Martín, ha desmentido a Fermasa y ha asegurado a GranadaDigital que la institución ferial “no recibe ni un solo euro para Concab desde 2015”. “He tenido la oportunidad de atender en varias ocasiones al gerente de Fermasa, concejales y a la propia alcaldesa, y tal y como reconocen en la memoria que me adjuntaron, desde 2015 no reciben ni un solo euro de la Junta de Andalucía para la organización de esta feria. Por lo tanto, el nuevo gobierno no ha quitado absolutamente nada, puesto que fue el gobierno socialista el que, desde el año 2015, no colabora con la Feria Concab”, ha reiterado.

La delegada ha apuntado que “los únicos culpables del fracaso de cualquier tipo de evento que realicen son quienes gestionan y administran esa feria”. Además, ha querido resaltar que lo que sí ha hecho el nuevo gobierno de la Junta desde que ha llegado ha sido “pagar 14.000 euros en colaboración de otra feria, Bionatura”.

Martín ha recordado que siempre ha habido “buena voluntad y lealtad institucional” con Fermasa y que incluso se le ha informado de que el nuevo gobierno de la Junta y la Consejería de Agricultura “en las próximas semanas tienen previsto volver a aprobar una orden para ayudas o subvenciones para certámenes agrícolas y ganaderos a nivel andaluz”. Para la delegada, “si en Conbab existe ese fracaso, será debido a sus gestores y no a otras entidades públicas que, además, no colaboramos en la gestión”.