Jorge Drexler desgrana la relación entre la ciencia y la música a través de sus canciones en el Parque de las Ciencias

El compositor y cantante, Jorge Drexler, ha materializado con notas musicales la estrecha relación que existe entre la ciencia y la música. Durante más de una hora ha entusiasmado a un auditorio lleno con una conversación a tres bandas con Miguel Ríos y con el profesor de investigación del CSIC, Juan Manuel García Ruiz, en la que han reflejado los múltiples vínculos entre ambas disciplinas, partes finalmente de una única cultura, como han coincidido en afirmar. La ciencia es un generadora de ciudadanía ha reivindicado Drexler, al tiempo que ha confesado que para él es, en muchas ocasiones, un motivo de inspiración.

Algo que ha ejemplificado explicando cómo de un concepto físico, la difracción de la luz, él puede buscar relaciones que van del arco iris a la utopía, de ahí al infinito y de este a la imposibilidad del amor. Estas palabras de Drexler han llevado a Juan Manuel Ruiz a declarle que en su música “hay mucha fractalidad”. Y le ha recordado su colaboración en el libro de la exposición comisariada por el científico ‘Armonía Fractal de Doñana y las marismas’ escribiendo la décima ‘Infinitesimal’.

Y es que como el propio compositor uruguayo ha expresado, la décima es un prodigio, una estructura de verso creada en 1591 por el malagueño Vicente Espinel que está conformada por 10 versos octosílabos. Para explicar esta estructura poética se ha referido al ‘Romancero Gitano’ de Federico García Lorca: “Tiene un rigor estructural, no es algo al azar. Todos son octosílabos, menos la primera de las frases que tiene 9 sílabas. Responde a una estructura muy rígida, lo que no significa que las palabras que contiene lo sean. No hay belleza sin límites”, ha concluido.

La conversación ha ido alternándose con la interpretación de tres de las composiciones de Drexler en las que se refleja la sensibilidad que el cantante tiene por la ciencia y la tecnología. El primer título ha sido ‘Todo se transforma’, que como él mismo ha explicado está basada en la ley de conservación de la masa y la energía: “Nada se crea, nada se destruye. Todo se transforma”.

Le ha seguido ‘Movimiento’ para hablar de los movimientos migratorios y como integradora de todos los conceptos que se han abordado en la charla ha concluido con la canción ‘Mi guitarra y vos’.

Miguel Ríos, padrino de la exposición temporal ‘Play. Ciencia y música’, ha actuado de conductor de la charla haciendo constantes alusiones a los múltiples referencias científicas que hay en la obra musical del cantante y compositor.

La actividad se ha celebrado en el marco de ‘Play. Ciencia y música’ dentro del programa paralelo de actividades que persigue acercar la relación entre música y ciencia a todos los públicos. Por eso, además de garantizar el acceso gratuito al encuentro, los asistentes han podido visitar la exposición.

Jorge Drexler ganó el premio Óscar a Mejor Canción Original del año 2004 por su tema “Al otro lado del río” y lanzó su primer álbum, “La luz que sabe robar”, en 1992, el mismo año que se graduó como médico. Por su parte, Juan Manuel García Ruiz es experto internacional en cristalización de minerales, fármacos y proteínas y ha dirigido proyectos en colaboración con laboratorios de todo el mundo. Además, está comprometido con la promoción de una cultura ciudadana basada en la ciencia. De hecho, junto a la investigación ha desarrollado una amplia tarea de divulgación científica, en exposiciones como “Armonía fractal en Doñana” o “Cristales: un mundo por descubrir”, con guiones de documentales como “El Misterio de los Cristales Gigantes de Naica” o proyectos como el Concurso de Cristalización en la Escuela que ha movilizado a miles de escolares en España y en otros países.

Visita al museo

Además de protagonizar el encuentro, Jorge Drexler ha visitado la exposición ‘Play. Ciencia y música’, en la que ha manifestado su admiración por la forma tan atractiva con la que se refleja la unión entre las dos disciplinas y ha manifestado su sorpresa ante los contenidos del museo: “Solo la visita a sus instalaciones ha merecido el viaje”.