Jenni Hermoso emite un comunicado individual: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión"

Tras el comunicado colectivo que ha emitido FUTPRO condenando los hechos de Luis Rubiales y en el que se incluían declaraciones de Jennifer Hermoso negando las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, la jugadora ha vuelto a romper su silencio con un comunicado individual emitido a través de sus redes sociales.

Sin pelos en lengua, Jenni ha asegurado que "me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado".

Además, la jugadora ha comentado que "en ningún momento se produjo la conversación" que Rubiales ha explicado esta mañana y "que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado".

Lejos de quedarse ahí, Jenni ha querido argumentar que "la situación me provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siendo la necesidad de denunciar ese hecho" ya que que considera que "ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no comportamientos".

La jugadora ha asegurado que se sintió "vulnerable" ya que no "no fui respetada" y ¡atención! porque confirma lo que se ha estado especulando estos días: "Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras".

Además, Jenni ha confesado que "he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran el acto del Sr. Luis Rubiales" y señala directamente: "De diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones".

"Como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultural tan manipuladora, hostil y controladora" y añadía: "Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años".

Dicho esto, la jugadora ha querido reforzar su posición y considera que "no tengo que apoyar a la persona que ha cometido esta acción en contra de mi voluntad, sin respetarme, en un momento histórico para mí y para el deporte femenino de este país".