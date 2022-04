James Ellisor: "Ganar siempre ha sido mi meta, incluso antes de ser profesional"

James Ammon Ellisor (Arizona, 1990) se ha convertido en las últimas semanas en uno de los nombres clave del Covirán Granada. El estadounidense fue esencial en el último triunfo ante Movistar Estudiantes, que puso a los rojinegros con dos victorias de ventaja a falta de siete partidos para el final. El escolta ha ido mejorando sus prestaciones con el paso de las jornadas hasta ganarse la confianza de Pablo Pin de cara al tramo final de la temporada.

Pregunta: ¿Cómo se siente después de esa victoria importantísima en Madrid?

Respuesta: "Bastante bien, todo el equipo lo esta. Es una victoria bastante grande para nosotros. Solo queremos mantener esa sensación y continuar hasta terminar la temporada".

P: ¿Cómo estaba el equipo tras la final de la Copa Princesa?

R: Se podía ver la decepción en todos nosotros. Lo intentamos con tanta convicción, hubo mucha emoción durante el partido. Siendo la primera vez que el equipo competía en la Copa Princesa había mucha ansiedad y nerviosismo. Había muchas emociones y terminar el partido perdiendo por un punto fue decepcionante. Enfrentarnos a ellos la semana siguiente nos ayudó porque no permitió ver las cosas en las que podíamos mejorar y qué hacer mejor".

P: ¿En qué trabajó el equipo durante la semana para mejorar?

R: Vimos el partido y trabajamos en los estilos de sus jugadores, las jugadas que realizan cada uno y como equipo. Por parte nuestra necesitábamos jugar más agresivos. Llegamos al partido de la Copa un poco retraídos y no jugamos como nosotros mismos, creo que por lo emocionante que fue. En el segundo partido sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos que ser más agresivos en defensas, comprendimos que en defensa estaba intentando hacer cambios contra nosotros y necesitábamos atacarles de forma más agresiva. Eso fue lo que hicimos.

P: ¿Cómo enfrenta el vestuario los últimos siete partidos tras la victoria?

R: Estamos todos emocionados. Ya se vio tras el triunfo, todos los aficionados que estuvieron allí para vernos y como lo vivimos los jugadores. Creemos que estamos en un momento y en una ocasión especial. Podemos terminar la temporada yendo hacia arriba.

P: Fue elegido MVP del Covirán en el partido, ¿está en su mejor momento de la temporada?

R: No estoy seguro, el tiempo lo dirá. Siento que he estado jugando bien las últimas semanas. Quizás estoy en mi mejor momento o quizás aún no, ya lo veremos. Quiero seguir a este ritmo hasta que termine la temporada. Quiero seguir mejorando y ayudar al equipo a ganar en todas las formas que pueda.

P: Al principio de la temporada se le calificó con un jugador de corte defensivo, pero ahora está tomando tiros importantes. ¿Se siente con confianza?

R: Estoy con más confianza porque el entrenador confía en mí. Eso, obviamente, llega con más tiempo de balón y más jugadas. Siento que puedo jugar bien, atacando y defendiendo, así que creo que soy jugador completo cuando se trata de jugar en ambos lados de la pelota. Quiero mostrar mis talentos en ambas zonas.

P: Siete partidos para terminar la temporada, dos victorias por encima de Estudiantes, ¿está asegurada la primera plaza?

R: Desde ahora hasta el final, cada partido es un partido de play off. Cada posesión cuenta. Creemos que cada partido es crucial e intentaremos terminar la temporada con fuerza, esperemos que sin ninguna derrota. Desde el comienzo de la temporada sabíamos que todos los partidos iban a ser difíciles. También influye la temporada pasada, en la que se llegó a la final y se perdió por un partido. La presión este año iba a ser mayor. Cuanto más cerca se está de la línea final, más concentrado hay que estar.

P: Esta semana son dos partidos ante equipos que se juegan los play off, Gipuzkoa y Alicante. ¿Cuál ve más fuerte?

R: Personalmente creo que Alicante tiene más talento y juega mejor junto. Pero ya sabemos que en esta Liga los equipos de más abajo pueden molestar a los que están arriba. Los dos partidos serán un desafío, por lo que tenemos que mantenernos concentrados y jugar nuestro partido.

P: ¿Cuál es la importancia del público del Palacio para estos dos partidos?

R: Las dos últimas semanas ante Estudiantes me han dado la sensación de que toda la ciudad quiere venir a vernos. Son dos partidos muy importantes en la temporada. Tenemos un público muy bueno que genera una gran atmósfera cuando jugamos y que nos ayudará a conseguir ambas victorias.

P: Se ha hecho un nombre en el baloncesto portugués y ahora podrías lograr un ascenso a ACB. ¿Qué significa para su carrera?

R: Para mi significa una gran historia. Ganar es algo que siempre he querido hacer. Ya lo tenía entre mis metas, incluso antes de convertirme en profesional. Me decía a mi mismo "en un futuro quiero ser un campeón" y hasta el momento creo que he hecho un buen trabajo. En Portugal ganamos varios títulos seguidos. Ahora, aquí, significaría seguir creciendo con la historia. Pablo Pin ha ido mejorando cada año y todo el mundo quiere llegar a la ACB. Será algo increíble para la ciudad.

P: Tengo entendido que hace unos años se hizo vegano, ¿por qué tomó esa decisión y en qué le ha repercutido?

R: Empezó como una transición lenta. Soy una persona a la que le encanta la comida. Amo el pollo y el pescado. Pero empecé a leer más sobre salud y nutrición, lo que me hizo empezar con la transición. Escuché a algunos jugadores que también lo hacían y los beneficios que tenía para el cuerpo. Conforme te haces mayor empiezas a notar algunos dolores, te haces más lento... y quería seguir manteniendo la energía suficiente para competir al más alto nivel. Empecé la transición hace unos años. Me llevó unos seis meses ir haciéndolo gradualmente y fue difícil, muy difícil. Tuve mis momentos de duda, aún los tengo, pero puedo decir que los beneficios son muy buenos. Me siento muy bien tras los partidos y tengo la sensación de poder seguir jugando durante bastante tiempo.