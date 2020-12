Protección Civil reestrena sede en Guadix coincidiendo con el Día del Voluntariado

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Valverde, acompañados de varios miembros de la Corporación Municipal, de la Policía Local y de los Bomberos, han inaugurado este sábado la nueva sede de Protección Civil, situada en la calle Federica Montseny, tras la obras de reforma que se han llevado a cabo en la misma. Ha sido un acto donde se han llevado a cabo todos los protocolos sanitarios de prevención del Covid-19 y donde se ha elegido una fecha muy especial, el Día del Voluntariado, que se celebra este 5 de diciembre.

La sede de Protección Civil ha sido reformada en su totalidad, cambiando las cubiertas del local que estaban en muy mal estado, la carpintería exterior. Instalación eléctrica y mejora de todo el interior adecuándolo a las necesidades de los voluntarios. De esta forma, las dependencias cuentan con despachos, almacén de material, sala de descanso, aseos, cocina, sala de reuniones y aula formativa, todo en un espacio confortable y espacioso.

Durante la inauguración, el alcalde el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha destacado la gran labor altruista que llevan a cabo los voluntarios de Protección Civil y que se ha escenificado perfectamente durante esta pandemia. “Durante los meses de confinamiento estuvisteis para todo lo que os necesitábamos. Desafiasteis el miedo que provoca la incertidumbre de esa situación y siempre estuvisteis al servicio de la ciudadanía” y ha añadido que era de justicia que estos hombres y mujeres tuvieran una sede a la altura de la entrega que demuestran diariamente. “Guadix no os podrá pagar nunca la labor que realizáis altruistamente, pero al menos este Equipo de Gobierno quiere que tengáis una sede digna para desarrollar vuestra labor”.

Por su parte el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Valverde, ha señalado rotundamente que “un voluntario no se hace, nace. Toda la ciudadanía valora el trabajo que realizan estos voluntarios, pero no se pueden hacer una idea del espíritu de sacrificio, de esfuerzo, y de servicio público que tienen” y ha añadido “este concejal se compromete con vosotros a que siempre va a estar a vuestro lado, apoyándoos en todo momento e intentando, en la medida que este Ayuntamiento pueda, en solventar todas las necesidades que tengáis. Porque os lo merecéis, porque me estáis demostrando la valía humana que tenéis, por todo vuestro trabajo, porque, en definitiva, sois un ejemplo para los accitanos y accitanos”.

Por último, el jefe de Protección Civil, Ismael Martos, ha agradecido la labor tanto del Equipo de Gobierno, los técnicos municipales y todas las personas que han contribuido a que puedan disfrutar de una sede digna. Pero especialmente ha agradecido la labor encomiable que realizan los voluntarios, sacrificando su tiempo libre, sus momentos de descanso, robándole horas al sueño, a la familia, a sus aficiones, a todo. Y es como todos han coincidido en que “un voluntario no se hace, nace”.