Las lluvias regresarán a Granada hasta el sábado para despedir el verano

El otoño está ya a la vuelta de la esquina. Los últimos días del verano van a estar marcados por las lluvias en la provincia de Granada, que está previsto que comiencen este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 80% de probabilidad de lluvias a partir de las 12:00 horas y hasta las 18:00 horas de este jueves. A partir de esa hora, la probabilidad es de un 15%.

Las precipitaciones también serán las protagonistas el viernes en Granada. La Aemet prevé un 35% de probabilidad de lluvias entre las 6:00 y las 12:00 horas y aumenta hasta un 85% a partir de las 12:00 horas y hasta las 18:00 horas. Ya más entrada la tarde no hay previsión de lluvias ni tampoco por la noche. En cuanto a las temperaturas, el viernes oscilarán entre los 29 grados de máxima y los 13 de mínima.

El sábado habrá que coger de nuevo los paraguas ya que las lluvias volverán a Granada. Por la mañana hay una probabilidad de un 95% de precipitaciones, que descenderá hasta un 70% a partir de las 12:00 horas y durante el resto del día. La temperaturas el sábado oscilarán en Granada entre los 27 grados de máxima y los 15 de mínima.

Para el domingo, día en el que comienza el otoño, no se prevén lluvias. Los cielos estarán nubosos por la mañana, pero no está previsto que se produzcan precipitaciones. Tampoco lloverá por la tarde. Las temperaturas en la jornada dominical alcanzarán los 26 grados de máxima y los 13 de mínima.

La Aemet tampoco prevé lluvias para el inicio de la semana. El lunes 23 de septiembre los cielos estarán poco nubosos y las temperaturas se mantendrán con 26 grados de máxima y 12 de mínima. Para el martes, la previsión de la Aemet es muy similar, aunque sí contempla una baja probabilidad de lluvia de un 10%. Las temperaturas oscilarán entre los 27 y los 13 grados. Para la jornada del miércoles se espera un aumento leve de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 29 grados.