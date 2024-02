Un hurto de material artístico genera la versión solidaria de 'Mi Carro me lo Robaron': "El circo es una familia"

“No tengo rencor ni rabia. Espero que es porque lo necesitaba”. Así se expresa Sara Ortiz cuando habla de un robo que afecta a su vía para ganarse la vida. Ella y Albert Moncunill son los dos integrantes de la compañía Vol’e Temps. Los dos artistas se conocieron en Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU, donde formaron entre 2009 y 2012 para posteriormente iniciar su andadura. En diciembre, sufrieron el hurto de su remolque y la escenografía de su espectáculo. Ahora, otros artistas se han prestado a brindarles apoyo con su talento para su reconstrucción. Este sábado, el espacio creativo Estreyarte, ubicado en Dílar, acoge el cabaret solidario '¿Dónde estará mi carro?'. Todo lo recaudado será destinado a la compra del nuevo remolque y escenografía de Sara y Albert, que necesitan su material para la gira que iniciarán en marzo.

El robo se produjo el 4 de diciembre. Albert se marchó de Estreyarte a las 20:30 horas y a las 21:30 horas llegó al lugar una compañía que llegaba de realizar un bolo en el norte del país. En ese momento, descubrieron que su equipamiento no estaba allí. "Menos mal que no estaba también el equipo de sonido", suspira Sara. Asimismo, lamenta que los ladrones se hicieran con un botín que para ellos no va a ser valioso en términos económicos, pues su venta en chatarra no dará demasiado. Vol’e Temps invirtió unos 4.000 euros en la compra y arreglos del remolque hecho a medida, mientras que la escenografía tuvo un coste de 5.000 euros. Con el paso de las semanas desde el robo, la esperanza de una recuperación se ha desvanecido.

Una reconstrucción a contrarreloj

Quien se llevo todo pensará que son "trastos", pero Sara lo define como una "obra de arte" por los estudios de fuerza realizados para que ella luzca en su número de barra fija de gimnasia y Albert brille en el suyo de cuerda floja. Ahora, toca adquirir en primer lugar un nuevo remolque. “Es un gasto que no teníamos previsto y además se duplica”, subraya Sara.

Las complicaciones surgen con la nueva escenografía. El profesional que realizó la primera empleó seis meses en ello. En esta ocasión el tiempo será menor porque los estudios y el concepto ya existen, pero la compañía arranca en marzo una gira que les llevará a Francia, por lo que el tiempo apremia. Tanto es así, que, mientras el escenógrafo finaliza otros proyectos, Albert se ha convertido en soldador de forma temporal. "Nos armamos de valor. Tenemos que seguir trabajando", agrega Sara.

El espectáculo que les ha llevado a Francia, pasando actuaciones en teatros y festivales de toda Andalucía, es 'DistanS'. "Estuvimos dos años investigando y lo lanzamos en 2018", detalla Sara. Previamente, trabajaron con otros dos shows, pero este último es con el que han logrado mayores éxitos, motivo de peso para intentar que el revés del robo sufrido no les frene.

"Llevábamos diez años intentando girar", expone la artista, que incide en que lo acaecido "es un poco triste". La compañía ya se ha visto obligada a aplazar una función en Guadix, aunque Sara recalca que “la organización ha sido muy maja porque nos han entendido" para volver a contralarlos cuando sea posible.

Los artistas participantes en 'Mi Carro me lo Robaron'

El espacio de Estreyarte abrirá este sábado sus puertas a las 20:15 horas para arrancar a las 21:00 horas una función muy especial. El cabaret solidario contará con artistas de varias disciplinas que aportarán su talento para ayudar a Sara y Albert a contar con un pellizco económico para su nuevo remolque y escenografía. La cita estará conducida por Marikilla Muñoz, actriz tragicómica, monologuista, malabarista de bola de cristal y batería. La entrada tiene un coste de 7 euros y hay una fila cero disponible para quien desee aportar su grano de arena y no pueda asistir.

La emoción subirá con creces con la actuación de La Tanik, inventora del hula hoop con cuchillos. Formó parte de Estreyarte durante muchos años y ahora visita de nuevo a sus compañeros para contribuir a la causa solidaria. Llegar por los pelos no es algo malo en algunos casos, como el de Flaviana Sanz. Su número de suspensión capilar es un punto de vista diferente en el arte del movimiento y expresión corporal. Los otros dos números previstos serán un show de Rueda Cyr y una bufona que contará con un elemento "sorpresa". Sara y Albert han vivido unas semanas muy difíciles, pero su mayor consuelo es que "el circo es una familia” que ha acudido cuando más lo necesitan.