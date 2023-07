Este lunes ha estado marcado por la resaca electoral que han dejado los comicios celebrados este pasado 23 de julio. Ya en frío, se avecinan días donde muchas conversaciones girarán en torno a las opiniones sobre los resultados, los posibles pactos que se darían desde el Congreso de los Diputados, las opciones a la gobernabilidad e incluso la amenaza de unas posibles segundas elecciones, que obligarían a los votantes a volver a pasar por los colegios.

En este contexto de jornadas tras unas elecciones generales, los granadinos también han querido opinar sobre los resultados y lo que puede pasar durante los próximos días en el hemiciclo situado en Madrid. Por eso, GranadaDigital ha salido a la calle para conocer las sensaciones de los votantes.

Los granadinos han opinado sobre los resultados que se esperaban y que prometían las encuestas, distinto a los escaños obtenidos finalmente por los distintos partidos. De la misma forma, también han intentado deducir qué pactos se pueden producir durante los próximos días.

"Los resultados son el reflejo de lo que la gente piensa", sintetizaba una granadina en la mañana de este lunes. "Estoy encantada de que Vox no haya tenido tanto apoyo", sostenía una segunda. A las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta, otro ciudadanos se mostraba mucho más ilustrativo: "Feijóo y Abascal no tienen amigos para juntarse y nosotros sí tenemos amigos para juntarnos".

Más discrepancias hay respecto a la idea de si deben repetirse las elecciones ante el previsible bloque o no. "Creo que deberían hacerse otras nuevas", acertaba a responder uno de los encuestados. "Esperemos que no haya nuevas elecciones porque no hay pactos. Que se busquen la vida y pacten", retaba un segundo. Y otro joven aventuraba que, "si se repiten, saldrá igual". En la línea del descontento, una última fijaba posiciones: "Nos tienen a todos dislocados. No sabemos ni a quién votar, dirigirnos o pedir ayuda. Deben actuar ellos".