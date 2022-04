El granadino José Molina presenta su primera novela, 'Mañana de Domingo'

José Molina Melgarejo es un escritor y poeta de origen granadino afincado en Madrid por caprichos del destino. Afirma que a pesar de estar lejos de su tierra tiene una conexión especial con Granada. Es un autor de largo recorrido, con varios poemarios publicados, pero es la primera vez que edita un libro de género narrativo. Se trata de la novela 'Mañana de Domingo', un relato sentimental narrado de manera circular.

Molina ha trabajado desde siempre en el mundo editorial pasando por numerosos ámbitos. Ha sido jefe de redacción y de producción, entre otros cargos. Siempre le ha gustado la escritura, pero le ha ocupado tanto tiempo su labor editorial que nunca ha podido dedicarse a este mundo hasta hace algunos años. Lleva toda la vida haciendo poesía de manera inédita. Empezó su proceso alrededor de los 13 años, ya que encontró así la mejor manera de expresarse, pero esta es su primera novela. "Soy un aprendiz de escritor con alma de poeta", se define el autor.

'Mañana de Domingo' es una crónica sentimental. Los protagonista son dos jóvenes, Manuel y Amelia, que emprenden el camino de iniciación a la vida y viven diferentes circunstancias. Son dos historias que "se cuentan de manera alternativa" y el nexo de unión entre los dos es Julio, un niño de once años. No es una novela de aventuras ni de ciencia ficción. Es un relato largo que se lee con sencillez. El autor afirma que es "la culminación" de toda su faceta como escritor. "Era mi sueño publicar una novela", afirma.

El autor cuenta que hace tres años publicó el libro de relatos 'El Alma Desnuda'. En él esta incluido el poemario con el que ganó un premio internacional. En ese mismo libro hay un relato que se llama 'Mañana De Domingo'. "Cuando terminé y volví a leer la historia tuve la impresión de que el personaje del relato se quedaba huérfano; a partir de ahí empecé a darle vueltas y dije tengo que rodearlo para no dejarlo tan solo. A raíz de este pensamiento, fui dándole vueltas y el resultado es esta novela que empecé a escribir hace dos años y que por fin este año he conseguido publicar después de mucho trabajo y mucho esfuerzo", desvela Molina.

Además, es una novela sentimental. El creador dice que todo lo que sucede en ella, aunque no marca ni época ni lugar, forma un poco parte de su biografía. "Yo que soy sobre todo poeta y he presentado varios poemarios, no sé escribir de otra manera. Son cosas que yo veo, siento y he vivido de otra manera trasladada a otros personajes, con otras historias que no tienen nada que ver conmigo", destaca.

José Molina detalla que en el poemario que publicó en 2016, 'El delirio de la palabra', tiene poemas en verso y en prosa poética. "Esta novela no la puedo escribir de otra manera. Cuando la leo, veo que hay mucha poesía dentro, siempre esta presente. Uso la metáfora aunque sea en prosa", rememora.

Tiene una unión muy fuerte con Granada. Cuenta que vive en Madrid por cuestiones de trabajo, pero que realmente su alma está en la ciudad granadina. Asegura que en otro de sus libros, 'El amor y otras locuras', tiene muchos poemas dedicados esta ciudad y siempre que puede intenta buscar una excusa para regresar a sus orígenes. Él define su relación con Granada como íntima y a la vez un poco distante.

'Mañana de Domingo' es una novela que contiene todo, una historia sentimental en prosa que a su vez tiene toques de poesía. Es apta para todos los públicos, pero sobre todo puede ser muy llamativa para la gente joven, ya que pueden sentirse identificados con las escenas que se van desarrollando a lo largo de la historia.