El granadino Antonio Tejada, entre los primeros diez ‘Líderes Económicos del Futuro de España’

El activista, investigador social y emprendedor con discapacidad granadino Antonio Tejada, fundador de ‘La Ciudad Accesible’ en 2011 y del movimiento de ‘Emprendedores con Discapacidad’ en 2009, es elegido nuevamente en esta edición como uno de los diez ejecutivos referentes del mañana en el‘Ranking Choiseul 2019’ de España y Expansión, donde se clasifican ‘Los 100 españoles que serán los líderes económicos del futuro’ que demuestran excelencia empresarial y profesional con un rango de edad de 30 a 42 años.

El emprendedor social granadino Antonio Tejada que es un convencido “Maestro que educa en equidad. Periodista que denuncia injusticia social y visibiliza minorías. Investigador que demuestra otra realidad posible” –según su propia biografía publicada en la red social Twitter-, aparece por segundo año consecutivo en el ‘Ranking Choiseul 100 España: Economic Leaders for Tomorrow’, realizado en España seleccionando al centenar de ejecutivos españoles con más proyección de futuro que destacan por sus aptitudes profesionales demostradas durante 2019 y su capacidad de influencia en su entorno de actividad.

De este modo, Antonio Tejada que tiene una discapacidad física y orgánica del 66% a consecuencia de una enfermedad rara, se incluye en el puesto décimo entre los cien jóvenes talentos del país que están demostrando excelencia empresarial y profesional, situándose por delante de directores de corporaciones de tal envergadura como Uber, Glovo o BlaBlaCar. El ‘Ranking Choiseul’ responde a una iniciativa lanzada por el Instituto Choiseul en Francia aplicada a España. También se está llevando a cabo en el continente africano. Su objetivo es identificar y reconocer a los jóvenes que de forma meritoria son hoy los líderes más destacados de cada país.

Antonio Tejada además está muy vinculado a la producción científica especializada en emprendedores con discapacidad, trabajo y empleo cualificado de las personas con discapacidad, educación inclusiva y diferentes actividades docentes e investigadoras en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde además ha sido Embajador de la extinta ‘Cátedra de Investigación Fundación Konecta-URJC para el Fomento del Emprendimiento de las Personas con Discapacidad’ y en la actualidad es la imagen de la ‘Cátedra Institucional sobre Personas con Discapacidad, Accesibilidad e Inclusión (DAI)’.

Antonio Tejada ha destacado por su papel como activista por los derechos de las personas con discapacidad, mediante la creación de La Ciudad Accesible y del movimiento de Emprendedores con Discapacidad en España, entre otros muchos proyectos de inclusión, emprendimiento y economía social y humanizada, donde siempre centra a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios con discapacidad, en el centro de la llamada “Economía Circular desde la Diversidad” y el “Bien Común Inclusivo”.

Antonio Tejada es una de las tres únicas personas con discapacidad que han aparecido en las diferentes ediciones de este Ranking en España –la otras dos son Irene Villa y Fernando Riaño de la ONCE-. Afirma y defiende siempre la máxima enfocada a que hay “que buscar y trabajar a nivel gubernamental, sindical y patronal, por la puesta en marcha viable y eficiente de modelos de introducción e inclusión laboral de las personas con discapacidad fuera del sector social de la discapacidad, ya que no hay que olvidar que la normalización pasa por el mercado ordinario de trabajo”.

También reivindica que “se tienen que tratar de igualar de una vez por todas, los derechos laborales y de Seguridad Social de los trabajadores con discapacidad por cuenta ajena y los trabajadores con discapacidad por cuenta propia, ya que la discapacidad, enfermedad o dependencia, no entiende ni se reduce o elimina si eres autoempleado, autónomo o empleado. Esto es excluir, discriminar y perjudicar a los emprendedores con discapacidad que queremos ser activos y salir. Si a mi me contrata una empresa o la Administración Pública, soy un chollo para ellos; si en cambio me doy de alta en el RETA, los mini beneficios existentes, sólo duran 5 años”.

Por segundo año consecutivo

La inclusión de Antonio Tejada en este Ranking se produce tras un exhaustivo análisis de los candidatos en base a una completa metodología, destacando los siguientes aspectos: aptitudes y trayectoria profesional, poder y función, influencia y relaciones, imagen y reputación, potencial y liderazgo. El Instituto Choiseul es un ‘Think Tank’ independiente dedicado al análisis de asuntos estratégicos internacionales, así como de gobernanza económica global. Además de elaborar publicaciones e informes como este ranking, también organizan eventos internacionales en Europa, en los que se tratan temas de actualidad empresarial con líderes de opinión económico-políticos.

El ‘Ranking Choiseul 100’ en su edición española tiene un alto valor porque la clasificación no se debe a un enfoque subjetivo sino al análisis de las capacidades ejecutivas de los candidatos de acuerdo con un profundo estudio de 360 grados. El Instituto Choiseul trabaja con una gran base de datos de ejecutivos españoles, hombres y mujeres, que se renueva anualmente, motivo por el que el 70% de los jóvenes que aparecen este año son nuevas incorporaciones, siendo el caso de Antonio Tejada una de las excepciones que repiten clasificación, además de posiconarse como el único candidato con discapacidad seleccionado.

Por otro lado, ‘Los 100 españoles que serán los líderes económicos del futuro’ y los más prometedores en el ámbito económico y empresarial, no se trata de una lista predictiva, ni se basa solo en la influencia pública o social, ya que los 100 profesionales han demostrado ya realidades conseguidas y un gran potencial de capital humano, que incluye también aspectos como inteligencia emocional y se adentra en los logros que han conseguido en sus actividades ejecutivas. De ahí que, aunque al final el estudio se concrete en una lista de 100 profesionales, las diferencias numéricas entre unos y otros es muy estrecha, ya que se analizan 125 características diferentes.

Por tanto, según Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España «estar en la lista Choiseul 100 es una garantía de talento indudable y capacidad ejecutiva probada para cada profesional en el área de su especialidad». Se tocan todos los sectores y actividades, salvo la política, no incluyendo representantes de ningún partido, independientemente de sus cualidades y logros. En palabras de Antonio Tejada, “es importante a nivel de inclusión, normalización y participación social y económica, que una persona con una gran discapacidad diagnosticada como es mi caso, forme parte de un ranking ordinario donde se agrupan los 100 españoles que serán los líderes de la economía del futuro”.

“Debemos continuar derribando barreras y rompiendo esos techos de cristal a los que nos tenemos que enfrentar las personas con discapacidad en nuestro día a día, en cualquier faceta de la vida ordinaria y a cualquier edad, dependiendo del ámbito o sector donde nos estemos moviendo en cada momento. Este reconocimiento es una gran responsabilidad por lo que conlleva no defraudar a nadie y seguir creciendo en lo personal y profesional”, declara el propio Antonio Tejada públicamente tras recibir de Expansión la noticia.

“Queda demostrado que la economía puede -y debe- ser humana, que los procesos económicos y/o empresariales, si están humanizados y apuestan por la diversidad, tienen un recorrido más sostenible y viable para la sociedad. El éxito no es que sólo ganen unos pocos -es un error a corto plazo que genera muchos problemas a largo plazo-; la clave es que muchos -o los máximos-, vivan lo mejor posible garantizando siempre las mismas oportunidades y una dignidad acorde a los tiempos que corren. Muchas gracias a las personas que me rodean, acompañan y hacen posible este tipo de reconocimientos”, sentencia el emprendedor con discapacidad granadino.

El trabajo de todos estos años para demostrar que a pesar de tener una gran discapacidad se puede emprender desde el convencimiento de que otro tipo de empresas es posible, en su caso de base y compromiso social que se preocupan por las personas y que buscan mejorar la calidad de vida de todos, es un reto pero también una oportunidad. Y esta apuesta va dando sus frutos. Desde el Instituo Choiseul, afirman que “es un reconocimiento muy merecido, tanto para Antonio Tejada como para todos los Emprendedores con Discapacidad que existen en nuestra sociedad y que están transformando la misma, demostrando que sí se puede, que hay que confiar en la inclusión y que no será por falta de talento”.

Por último, cabe destacar que se trata de un informe que no se basa en predicciones o modas, ni en influencia en redes sociales, sino en potencialidades ya demostradas de los profesionales, lo que incluye aspectos de inteligencia emocional, los logros conseguidos en sus actividades ejecutivas y la capacidad de influencia en los entornos más variados.