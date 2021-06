Una granadina confinada en Mallorca: “Nos dijeron que si dábamos negativo en el test PCR y antígenos, podíamos volver a casa”

Lo que iba a ser un viaje de fin de curso inolvidable ha acabado por convertirse en una pesadilla. El ‘macrobrote’ de coronavirus en Mallorca por un viaje fin estudios mantiene en vilo a miles de estudiantes aún a la espera de resultados PCR o de una decisión firme del Gobierno balear, criticado duramente en los últimos días por la gestión realizada sobre los jóvenes y menores de edad afectados por este foco de contagio.

Un total de 476 andaluces se encuentran en estos momentos en aislamiento tras hacer viajes de fin de curso a Mallorca. El pasado viernes empezaron a practicarles las pruebas PCR. GranadaDigital se ha puesto puesto en contacto con una granadina aislada en el ‘hotel Covid’ designado por el ejecutivo balear. Elena, de 17 años y de Almuñécar, cuenta con angustia junto a su compañera Manuela, de Motril, cómo están viviendo estos días. “Empezaron a aparecer nuevos positivos y nos contactó una rastreadora de Andalucía. Nos dijo que nos consideraban contacto estrecho por el simple hecho de estar en Mallorca”. Además, explica que “había patrullas de la Guardia Civil en la puerta para que no se pudiese salir del hotel en el que se hospedaban”.

Elena señala que su grupo era el último antes de partir al ‘hotel Covid’; sin embargo, “lo que no sabíamos era que nos íbamos a quedar aquí. Nos dijeron que si dábamos negativo en el test PCR y antígenos, podíamos volver a casa, pero uno de nuestros compañeros se quedó allí a pesar de dar negativo”, algo que no tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que es un hotel para infectados. “Estaba todo el hotel confinado menos los turistas”, a quienes los jóvenes denuncian por ir sin mascarilla y faltar el respeto arrojando por las ventanas todo tipo de objetos. “Lo único que quiero es volver a mi casa sabiendo que soy negativa”, algo que se confirmó mientras la joven hablaba con este medio igual que su compañera.

Además, la agencia de viajes encargada de organizar el viaje, está haciendo la denuncia la junto a todos los padres, ya que “esto solo perjudica a los estudiantes; ha habido otros que han venido sin compañías y no ha pasado nada. Por el hecho de no pertenecer a una agencia de viajes no están obligados a confinarse”, denuncia Elena.

31 jóvenes granadinos afectados por el brote

Desde la Consejería de Salud han comunicado a este medio que los estudiantes afectados por el brote en Mallorca en la provincia de Granada son 31, de las que 27 permanecen aún en Baleares. De esos 31, tan solo se ha notificado un positivo ya en tierras granadinas. Este medio ha intentado ponerse en contacto con las autoridades sanitarias baleares sin recibir respuesta, quienes a partir de ahora exigirán una PCR negativa o vacunación completa para viajes organizados en grupos de más de 20 personas.