GranadaDigital instaura el teletrabajo

GranadaDigital, diario líder nativo digital de Granada, ha tomado la decisión de instaurar el teletrabajo con toda su plantilla de profesionales. Las noticias seguirán llegando como siempre, a las pantallas de los diferentes dispositivos de los lectores de GranadaDigital, pero las piezas informativas no serán redactadas ni editadas desde la redacción del diario, sino desde los propios domicilios de sus profesionales.

Esta medida, provocada por la crisis del Coronavirus, se ha tomado desde un convencimiento muy profundo del compromiso con la sociedad que este diario mantiene día a día.

Las autoridades sanitarias, de momento, no obligan al teletrabajo, pero si aconsejan una serie de medidas que van encaminadas a la concienciación del individuo de aspectos como reducir en la medida de lo posible el contacto con otras personas, no realizar viajes si no son estrictamente necesarios, o evitar la concentración de personas.

Ante estas recomendaciones, GranadaDigital quiere mostrar su compromiso social y cívico, poniendo su pequeño granito de arena en su labor informativa diaria con veracidad, rigor y huyendo por completo del sensacionalismo y el alarmismo y por otro lado, implantando el teletrabajo para que sus profesionales puedan ejercer su derecho al trabajo, en las mejores condiciones posibles y evitando también de esta manera, la posible propagación del virus.