Granada se convertirá en el epicentro del bienestar animal el 3 de abril

El próximo día 3 de abril, en el salón de actos de la Delegación del Gobierno de la Junta Andalucía, se celebrarán las IV Jornadas de Bienestar Animal organizadas por la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

Con un amplio número de expertos en la materia se constituirán cuatro mesas que tratarán temas tan candentes y actuales como la gestión de colonias felinas, regulación legal de la eutanasia en animales de compañía, identificación y registro de mascotas, centros públicos de protección animal, perros potencialmente peligrosos, etc.

Responsables de las distintas administraciones, veterinarios, colegios profesionales, profesionales del sector cría, adiestradores, centros de protección y un largo etcétera se darán cita para debatir la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales con el ánimo de analizar la situación actual y el desarrollo de la misma.

En palabras de Francisco Cerezuela, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, “será una gran oportunidad para que los responsables de las entidades locales se acerquen al tema de protección y bienestar animal, lo conozcan de la mano de expertos y valoren futuros pasos a dar como responsables que son de los animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal , así como del cumplimiento de una Ley que está dejando muchas incógnitas abiertas. De los 174 municipios de la provincia de Granada, tenemos firmados convenios con 65 ayuntamientos para la encomienda de la gestión del Registro Municipal de Animales de Compañía, que incluye también la formación de los empleados municipales y la colaboración para control poblacional de animales de compañía. Invitamos al resto de ayuntamientos de la provincia a valorar acciones conjuntas por el bien de nuestras mascotas y la salud pública".

La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, entre otras disposiciones, establece que corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal; que para llevar a cabo esta gestión y cuidados, los municipios deberán contar con un servicio propio, mancomunado o concertado; que las poblaciones que no dispongan de medios propios para ejercer su competencia para la recogida y el mantenimiento de los animales podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados, pertenecientes a otras administraciones o contratados, que cumplirán las condiciones mínimas reguladas en la ley; que corresponde a la Administración local y, subsidiariamente, a la autonómica la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos debido a situaciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de que puedan contar con la colaboración de entidades de protección animal debidamente registradas; que las entidades locales antepondrán el control poblacional no letal de la fauna urbana en sus planes de actuación en materia de protección animal garantizando los derechos de los animales.

Todos estos temas serán tratados en profundidad por expertos en la materia y servirán para conocer tanto las responsabilidades como la búsqueda de posibles soluciones por parte de las distintas administraciones con competencias en protección y bienestar animal.