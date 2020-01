Granada reduce, recicla y reutiliza gracias al ‘Ecoparque’

El cambio climático es una realidad y cada vez está más presente en todo el mundo. Granada pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia que tienen el reciclaje y la reutilización en el medio ambiente, para ello se han creado las iniciativas ‘Ecoparque’ y ‘Ecomovil’.

El ‘Ecoparque‘ es un punto limpio habilitado para que todos los granadinos – en el caso de los menores deben ir acompañados por un adulto- puedan depositar todos los residuos domésticos y que tengan así una segunda vida, es decir, el objetivo de esta iniciativa es promover entre los ciudadanos las tres R: reducir, reciclar y reutilizar.

La planta de reciclaje del ‘Ecoparque’ se organiza en varios niveles. En primer lugar, en la recepción de la planta se sitúa el puesto de control, donde se atiende al usuario que va a depositar su residuo, se realiza un registro creando una ficha con datos para futuras deposiciones, que recoge el número de matrícula y residuos que van a depositar. A continuación, se clasifican los residuos según el tipo de material, y se dirige al usuario al puesto de la planta donde le corresponda depositarlos.

Cada puesto de la planta de reciclaje está organizado según el tipo de material, entre los que se recogen: madera, poda, cristal monolítico, escombro, vertedero (enseres), papel y cartón, bombillas, metal y material electrónico.

Los trabajadores, en cada uno de sus puestos, se encargan de separar y clasificar al máximo los residuos, efectuando una gran labor, para darle un segundo uso a los materiales, y según ha comentado la directora del Ecoparque, Verónica Contreras Cebrian, “con el objetivo de fomentar la economía circular”. Por lo tanto, una norma muy importante es el depósito de los residuos en cada unos de los contenedores específicos y dentro de las instalaciones del ‘Ecoparque’.

Pero algunos residuos son tratados acorde a la normativa. Se piden las facturas de ciertos elementos como ocurre con los neumáticos o el material sanitario, ya que como aclara Verónica “exigen que como punto limpio se le dé salida a través de un gestor, en este caso es ‘Signo’, el cual, a raíz de una normativa interna, entiende que solamente van a gestionar aquellos residuos por los que se haya pagado esa tasa de reciclaje”.

Además, existen límites en las cantidades a depositar de algunos residuos, como en los escombros, que no pueden exceder los 12 sacos, o el aceite industrial y la pintura, con un máximo de 25 litros, cantidades que no se pueden superar en un mes. “Para que podamos dar cobertura a un municipio como el de Granada, si no ponemos una limitación de cantidades, se nos llenaría esto, y nuestros contenedores son limitados”, ha apuntado Contreras.

Este sistema permite que se registre todo en una base de datos para saber que “al día casi unas 100 personas se pasan por el punto limpio a reciclar todo lo que tienen. “Esto nos permite conocer las visitas, cuál es la zona que más recicla de Granada o qué residuo es el que más recicla la gente”, ha explicado Contreras.

El ‘Ecoparque’ se localiza en el polígono ‘El Florío’, y el horario para que los ciudadanos puedan depositar residuos es de lunes a viernes, desde las 9:00 horas hasta las 18:00 horas, y los sábados y domingos de 9:00 horas a 14:00 horas.

Sin embargo, las personas que no puedan trasladarse hasta el punto limpio, pueden hacer uso del ‘Ecomovil’, punto móvil que va rotando por las diferentes zonas de Granada durante toda la semana, y donde pueden depositar también sus residuos para que sean tratados y gestionados en la planta de reciclaje del ‘Ecoparque’.

Asprogrades colabora en el Ecoparque

El ‘Ecoparque’, en colaboración con la Asociación a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, Asprogrades, trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Para ello cuentan con un grupo de 25 personas con apoyo a las que se les enseña un itinerario laboral y realizan su trabajo en la planta de reciclaje, además de participar en varios talleres.

En los talleres de jardinería y carpintería, estas personas con discapacidad intelectual realizan productos que han sido encargados previamente, garantizando una mayor sostenibilidad, ya que, tal y como detalla Verónica Contreras, “aprovechan estos materiales que son extraídos de la planta, para darle una segunda vida, además todo lo que se obtiene de esas ganancias se invierte en el centro ocupacional, para proporcionar una mayor atención”.

Otro taller disponible en el punto limpio es a nivel informático y consiste en el desmontaje de equipos informáticos, donde todos los dispositivos móviles se reutilizan y todas las piezas obtenidas se venden a tiendas de tecnología. “Por la gran demanda de estos productos tenemos un proyecto que se ha aprobado ahora desde el Ayuntamiento, una caseta de madera construida por los empleados discapacitados, y con materiales reciclados de la planta de reciclaje, y que se está creando para que en vez de que exista un puesto de trabajo informático se puedan crear tres”, ha especificado Contreras.