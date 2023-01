El Partido Popular de Granada ha llevado al Congreso la "situación límite" que vive la costa de Granada por la falta de espigones tras los destrozos de esta semana como consecuencia del último temporal que ha azotado el litoral afectando a numerosos municipios. "La situación es muy preocupante", ha dicho el diputado granadino en la Cámara Baja Carlos Rojas, que hace un llamamiento urgente para que el Gobierno de Pedro Sánchez tome "de una vez" cartas en el asunto.

La formación popular ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que explique la realidad de la situación en la que se encuentran los proyectos y la fecha de inicio de las obras de los espigones que, ha recordado, "están comprometidos por el Ejecutivo".

"Desgraciadamente después de los 5 años del Gobierno socialista de Pedro Sánchez no se ha puesto una sola piedra. Han sido, todas, promesas incumplidas y en la costa de Granada y en Granada le decimos a Pedro Sánchez que ya está bien de no atender nuestras demandas", sostiene, por lo que exige que se pongan en marcha de una vez las obras de los espigones "que es la solución para que esto no pase".

Una situación “bochornosa”, a su juicio, en una semana en la que, ha añadido, "nuestros alcaldes de la costa enseñaban al mundo los encantos de nuestro litoral que se ve gravemente dañado por los efectos del temporal con las consecuencias que ello conlleva a nivel económico, turístico y para los vecinos y visitantes".

"El Gobierno tiene que cumplir con Granada", ha insistido, a la par que ha afeado a los representantes y cargos públicos del socialismo granadino su silencio mientras Granada "de nuevo sale perjudicada". "Los granadinos no queremos más titulares grandilocuentes de anuncios de obras que nunca llegan. Llevamos 5 años de sanchismo en los que no han cesado los anuncios de soluciones que a la vista está que no se han producido. Y la realidad es la que hoy aquí contemplamos", ha manifestado en la visita que ha realizado a Playa Granada para conocer in situ los graves daños provocados por el temporal de esta semana junto a la alcaldesa de Motril, de la que ha destacado su actuación.

"Cuando el Gobierno no aparece, ahí siempre está el ayuntamiento haciendo obras de emergencia fuera de su competencia con el único objetivo de velar por el interés general. Ese es el gobierno del PP, de Luisa García Chamorro, ante un Ejecutivo ausente que debería tomar nota de la gestión que está haciendo el consistorio motrileño y responder y cumplir con su responsabilidad y competencia como le exigimos una vez más en el Congreso". Iniciativas que ha recordado que "han venido registrando de forma permanente y que seguirán haciendo en defensa del litoral y de la provincia de Granada".