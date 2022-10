Granada presenta el cartel del Salón del Cómic 2022 con una ilustración de Kenny Ruiz

La presentación del cartel oficial del vigésimo séptimo Salón del Cómic de Granada ha tenido lugar de manera discreta en la Fuente de las Batallas a media tarde de este lunes mientras los trabajadores montaban los puestos de libreros y editores, precisamente como señal de apoyo a los profesionales del cómic por los años duros de pandemia, ya que ha sido uno de los sectores profesionales más afectados por la crisis económica derivada por el Covid-19 y las restricciones sanitarias que se produjeron en su momento para controlar el coronavirus.

De esta manera, Granada se convertirá en el epicentro del cómic a nivel nacional desde este viernes que comienza un salón que estará activo hasta el domingo, y que viene con un programación muy ambiciosa durante estos cuatro días donde el cómic tomará las calles granadinas. Todas las actividades programadas que superan el medio centenar son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo. Además, esta cita granadina se consolida en su modelo de cómic en la calle en su vigésimo séptima edición. En la web www.saloncomicgranada.com se puede acceder a todo el calendario.

En palabras del director Alejandro Casasola que además es el presidente de la Sectorial del Cómic España, "este salón es parte de la propia ciudad, de sus calles, es un salón que se disfruta paseando y eso es lo que nos traslada, con mucho acierto el granadino Kenny Ruiz, autor del cartel y primer autor occidental en publicar con regularidad una serie propia en Japón con los personajes de Osamu Tezuka, el dios del manga. La tipografía del cartel ha sido diseñada por el artista del grafiti Raúl Ruiz 'El niño de las pinturas', hermano de Kenny".

Precisamente Kenny Ruiz es uno de los grandes protagonistas del vigésimo séptimo Salón del Cómic de Granada que tiene dedicadas dos exposiciones en el evento, 'Una Historia en tres actos, proceso de Kenny Ruiz' que trata sobre la evolución del trabajo de Kenny y su proceso creativo que se podrá contemplar en la Escuela de Arte de Granada Val del Omar, centro académico del que Kenny fue alumno. La otra es ‘Kenny en Japón’ con grandes ilustraciones de dos metros por uno y medio que se podrá disfrutar en la Fuente de las Batallas al aire libre durante los días que está abierto el salón.

Estas muestras expositivas vienen a complementar la exposición 'Los años del tebeo' que también se puede visitar en la Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada en Acera del Darro y que supuso oficialmente el inicio de las actividades organizadas con motivo del vigésimo séptimo Salón del Cómic de Granada. María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, inauguró el arranque de esta exposición el pasado sábado donde “la calidad de la misma es una muestra de la salud que tiene el Salón del Cómic de Granada”.

Esta “magnífica” exposición recorre el pasado de los tebeos en España y recuerda el camino realizado para llegar a la actual situación del cómic en España, con incremento considerable de ventas y lectores. Viene a dignificar el papel del tebeo español en la cultura propia de nuestro país a lo largo del siglo XX. Cuenta, así mismo, con un cartel promocional de otro autor granadino: Rubén Garrido. En la inauguración se ha puesto en valor el gran trabajo desempeñado por Alejandro Casasola en las últimas tres décadas y su ímpetu constante ya que Granada tiene el segundo Salón del Cómic más antiguo de España –justo después de Barcelona-, estando activo desde 1994.

El Salón del Cómic de Granada cuenta además con veinte estands de editoriales y librerías de toda la geografía española, en los que se podrán disfrutar de las presentaciones editoriales y firmas de los más de cuarenta autores que estarán presentes. El propio Alejandro Casasola afirma que “el Salón del Cómic de Granada no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para la promoción del cómic y un recurso para los profesionales del sector que pueden realizar sus contactos profesionales y tener oportunidades”.

Destaca la presencia de los autores Kenny Ruiz, Teresa Valero, el accitano Sergio García que es el flamante Premio Nacional de Ilustración 2022, Paco Hernández que es guionista y divulgador de cómic en redes sociales y cuenta con 2.800.000 seguidores en TikTok, Natacha Bustos que es una prestigiosa autora en el mercado USA, Gabriel H. Walta que posee dos Premios Eisner, Jaime Calderón, el también granadino Jorge Jiménez que es actual dibujante de Batman y archiconocido por Superman, etc.

Encuentros profesionales

Es importante poner en valor que la parte profesional ha crecido a la par que el Salón del Cómic de Granada, y aunque lleva 15 años realizándose, es esta la primera vez que tiene su personalidad propia ya que en estos encuentros profesionales participarán más de veinte editores y varios técnicos del sector, contando con la presencia además de varios miembros de la Junta Directiva de la Sectorial del Cómic de España que preside Alejandro Casasola. Por ello, se organizará una vez más entrevistas profesionales entre editores internacionales y autores nacionales.

A día de hoy hay solicitadas más de 350 entrevistas, y el plazo termina el miércoles. Los editores internacionales que concederán entrevista son David Leach de Titan Books de Londres, Jean Wacquet de la editorial Soleil de París, Denton J. Tipton de Magma Comix y Opus Ediciones de Los Ángeles, Lysa Hawkins de Valian Entertinement de New York, Gordon Tait de Dc Thomson&Co. Ltd. de Edimburgo, Joaquín García de Radebu Agency para el mercado USA y europeo, etc. En estos encuentros profesionales además se debatirán sobre políticas culturales y juventud, estatuto del artista, cómic y redes sociales, compra venta de derechos de cómic...

Cómic y discapacidad

Desde el Salón del Cómic de Granada también se anuncia que se va a seguir trabajando en la línea iniciada en 2012 de ‘Cómic y discapacidad’, en esta ocasión con dos actos sobre el tema que cuenta con la colaboración de la Asociación Accesibilidad para Todos y La Ciudad Accesible, “para contribuir de esta manera también a la verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad ordinaria gracias y a través del mundo del cómic”. El plato fuerte de esta programación inclusiva es la mesa redonda bajo título ‘1936: Las misiones pedagógicas. Un sueño inclusivo’ que moderará Antonio Tejada y tendrá como invitados a Rafael Jiménez, Carmona en viñetas y Alex de la Fuente e Inclusión Man.

Auténtico mes del cómic en Granada

Los organizadores del Salón del Cómic han remarcado por último que “la ciudad de Granada en este mes de octubre se ha convertido en el centro del cómic a nivel mundial por estos días ya que hay hasta siete exposiciones de primer nivel sobre cómic activas de manera simultánea, a lo que se suma la reciente creación de la Cátedra universitario de Humor Gráfico y Cómic de la Universidad de Granada (UGR)”, destacando que “lo realmente importante es que el cómic es arte, cultura… y también industria y motor económico”.

El vigésimo séptimo Salón del Cómic de Granada está organizado por la Asociación Cultural EVeleta y la asociación juvenil Hasta los Juegos, y cuenta con el patrocinio y colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, las Direcciones Generales del Libro y Fomento de la Lectura y de Industrias Culturales, la Acción Cultural Española, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Fundación Caja Rural de Granada, Lectura Infinita, la Corrala de Santiago, La Ciudad Accesible, Escuela Arte Granada...