Ana Belén llegará a Granada en 2025 con su nueva gira 'Más D Ana'

La artista Ana Belén vuelve a los escenarios después de su última gira 'Vida' realizada hace seis años. La cantante retoma el micrófono y vuelve a ante su público más fuerte que nunca, anunciando su gira, 'MÁS D ANA', con sus primeras fechas confirmadas por 19 ciudades españolas para 2025. Los granadinos podrán verla el próximo 26 de septiembre, pero todavía no ha especificado el lugar de su actuación.

Las entradas están disponibles desde las 12:00 horas de este pasado jueves 12 de diciembre y se pueden adquirir en su página web oficial. En el espectáculo se repasará sus grandes éxitos y algún tema nuevo de su próximo álbum que verá la luz a principios de 2025. Ana Belén llegará acompañada de un grupo de músicos dirigidos por David San José. Aunque la cantante no se detiene y comparte que también habrá un estreno cinematográfico ese mismo año.

El tour empezará el próximo 26 de abril en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Continuará en mayo por el C. C. Miguel Delibes de Valladolid el 13; en el Palacio Euskalduna de Bilbao el 16 de mayo y en el Palau de la Música Catalana de Barcelona el 30 de mayo. Su gira proseguirá el 21 de junio en la Sala Mozart de Zaragoza y el 27 del mismo mes en Mérida, que no ha indicado el lugar del concierto. La artista continuará su camino por Madrid el 3 de julio, sin especificar el lugar, por el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera el 19 de julio y por el Starlite Festival de Marbella el 31 de julio.

El único concierto de agosto será el 31 en la Plaza de Toros de Albacete. Septiembre será un segundo regreso por todo lo alto con el concierto el 5 en Noches de la Maestranza de Sevilla, el 12 en Festival La Plaza de Santander, el 20 en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, el 26 de septiembre en Granada y, para acabar el mes, el 27 de septiembre en Córdoba, ciudad en la que tampoco se conoce en que lugar actuará. El Teatro de la Laboral de Gijón es el elegido por la artista para su único concierto de octubre, el día 25. Ana Belén estará también el 8 de noviembre en Kursaal de Donostia, el 23 del mismo mes en el Palacio de la Ópera de A Coruña y terminará su gira el 13 de diciembre en Baluarte, Pamplona.