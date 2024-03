Granada se prepara poco a poco para rebajar sus emisiones. Quedan 197 días para la implantación en periodo de prueba del perímetro de circulación controlada de vehículos para reducir la contaminación, un espacio que abarcará una superficie de 19,06 kilómetros cuadrados delimitado por la Circunvalación, y la capital aborda ya medidas que la acondicionan para ello. A su vez, los propios ciudadanos previenen la introducción de las restricciones. Las solicitudes de distintivos ambientales crecieron un 402% en toda la provincia a lo largo de 2023, a tenor de los datos registrados por las 44 oficinas y los 159 servicios rurales de Correos, lo que supuso la entrega de 20.629 pegatinas.

La proximidad de la habilitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha hecho que los granadinos se pongan las pilas en este aspecto. Durante todo el año 2022, Correos distribuyó apenas 5.135 distintivos ambientales en la provincia, lo que en comparación con el pasado ejercicio supone un aumento de 15.494 etiquetas emitidas. Este disparado incremento, a cinco euros por cada distintivo, implica un gasto total de 103.145 euros para la certificación de los vehículos aptos para circular por Granada a partir de la implantación del perímetro de restricción.

La efectividad de la ZBE depende en buena medida de la progresión en esta línea. Los datos reportados por Movilidad el pasado mes de enero apuntan que un 13,56% de los coches inscritos en la ciudad -129.915 vehículos de una muestra de 958.404- carecen de distintivo alguno, mientras que el 33,26% -318.780 automóviles- viaja con pegatina B y un 43,74% tenían etiqueta C. Los transportes calificados como ECO comprendieron un 7,92% del total de los estudiados y los denominados 0 emisiones tan solo alcanzan el 1,52%.

Implementación por fases, avance pautado

Los cálculos del Ayuntamiento de Granada concluyen que la ZBE retirará del núcleo de la capital más de 6.700 vehículos altamente contaminantes, que son los que, a tenor de los estudios realizados por el Consistorio, circularían habitualmente por la ciudad sin distintivo medioambiental procedentes de otros municipios. No obstante, será un proceso progresivo. El proyecto comprende una implementación por fases que comenzará el próximo 1 de octubre, con el inicio de un periodo de prueba que servirá para informar a la ciudadanía. Las cámaras funcionarán, pero no se dispensarán sanciones.

Durante este lapso, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2025, los automóviles que no tengan distintivo y aquellos que no estén registrados en la capital -son los coches que no tendrán permitido circular por este espacio- todavía podrán pasar por el núcleo urbano. Será, por tanto, a partir del 1 de abril del próximo año, momento en el que la normativa comenzará a aplicarse, cuando esos coches irán desapareciendo de las calles del centro, repelidos por sanciones económicas. Razón por la que los granadinos hacen repuntar el recuento de solicitudes de pegatinas ambientales.

El Ayuntamiento, entretanto, incentiva la adquisición de vehículos no contaminantes con medidas que también contribuyen a la efectividad de la ZBE a efectos de reducción de polución. Este domingo anunció la instalación de 60 nuevos puntos de recarga para coches eléctricos que estarán distribuidos por toda la capital -15 en el parking de Violón, 12 en Granada Centro Alsina, 12 en Pedro Antonio de Alarcón, 9 en el aparcamiento del Nuevo Los Cármenes y 7 en San Agustín-. De manera paralela, afirmó proyectar la ampliación de las zonas peatonales, la red de bicicletas y la habilitación de más de 6.500 plazas de aparcamiento a las entradas de la ciudad.

La activación de todas estas acciones se desarrollará de manera pautada. Sus resultados en lo que a calidad del aire se refiere, de manera conjunta con el impacto de la propia ZBE, serán monitorizados de manera continua durante un periodo de tres años. A partir de 2028, si los niveles de contaminación del aire de Granada no caen hasta los niveles determinados por la normativa, el Ayuntamiento contemplaría aplicar nuevas medidas.

Cómo conseguir el distintivo ambiental

Los distintivos medioambientales son la herramienta esencial para la identificación de vehículos no contaminantes. Catalogan a los vehículos por su eficiencia energética en cuatro colores: azul, que corresponde a los transportes con 0 emisiones; azul y verde, que se asocia a los híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 kilómetros; verde, de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 o de gasóleo a partir de 2014, y amarillo, de gasolina matriculados a partir del 2000 o de gasóleo a partir de 2006. Están disponibles en dos tamaños, tanto para coches como para motos.

La Dirección General de Tráfico envió cuatro millones de etiquetas de manera gratuita a los propietarios de vehículos menos contaminantes, pero la campaña finalizó y ahora solamente se pueden adquirir a un precio de cinco euros. Se puede pedir a través de la página web del propio organismo, en la página web de Ganvam y en Correos, de manera presencial en las oficinas postales o a través de los carteros rurales que cubren los municipios más pequeños.