Vídeo | Un 'homenAJE' a los jóvenes empresarios de Granada

Cuando el sol se situaba en el cénit de su trayectoria diaria, seguramente convencido de que nada podría eclipsarle a esa altura, a los pies de la Alhambra, y con vistas de fondo de pantalla desde La Chumbera, arrancó la Gala de Navidad HomenAJE 2022, para congregar la atención de todo el sector económico de Granada y dejar al astro en un segundo plano. La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de la provincia celebró este jueves su tradicional evento antes de las fiestas navideñas, que en esta ocasión entremezcló sinergias y negocios con un aderezo emotivo. La despedida oficial de José Antonio Martínez Amat, presidente en funciones al momento en que se pueden leer estas líneas -la carrera electoral comienza este mismo viernes-, marcó una risueña cita que sirvió para reconocer la labor del tejido productivo granadino -se puede ver en el vídeo que acompaña a este reportaje-.

La jarana empezó pasado el mediodía, apenas el periodista de GranadaDigital Miguel López despidió el #DirectoEnRedGD que ejerció de preludio de la gala. Luis Mora y Fran Viñuela, también periodistas, fueron los encargados de conducir el evento, divertido y no escaso de humor, en el que estuvieron presentes las empresas AJE, aquellas que conforman la asociación. Martínez Amat se vio obligado a subir al escenario, sorprendidos los asistentes, para pasar el particular test del empresario, preparado por los presentadores de la cita. "¿Si fueras rico, qué tipo de empresa montarías?", plantearon, con tono jocoso.

El actual presidente en funciones de AJE Granada subrayó que abandona el cargo porque "solo quería estar una legislatura". "La asociación va como un tiro y es momento de dejar paso a otras personas, centrarme en otras prioridades", expuso. Era su última gala en el puesto, pero la "penilla" que no ocultó no fue suficiente para evitar que cerrara el acto "especialmente contento". Igualmente satisfecho se expresó Melesio Peña, presidente de AJE Andalucía y CEO de Grupo Octopus. "No puedo estar más orgulloso de todo lo que ha hecho", exteriorizó, tras subrayar que el organismo regional es "fruto de la unión de todas las asociaciones provinciales". "La buena gestión que hacen en la provincia se refleja en Andalucía. Estamos empeñados en ser líderes en creación de empresas", incidió el predecesor de José Antonio Martínez Amat en el cargo.

El alcalde toma la palabra

Las empresas AJE tomaron el protagonismo al ser proyectados vídeos corporativos de ellas, justo antes de que Martínez Amat pronunciara su discurso oficial. En el atril, los presentadores le habían dejado un mensaje: "Págale a 'Viñu' y a Mora". "¡Cómo se nota que no sois empresarios!", replicó para continuar la chanza. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, tomó la palabra. "Si hoy sigue vivo gran parte del tejido productivo de la ciudad y la provincia es gracias a vosotros", sentenció, no sin aprovechar la ocasión para indicar que lo que debe hacer la administración es "estorbar lo mínimo posible".

"Es un homenaje a los cientos de jóvenes empresarios, que ahora mismo son lo más potente que tiene Granada", expuso posteriormente el primer edil, que más tarde subrayó que en la capital se ha "definido un modelo y un proyecto de ciudad que hacía décadas que no existía". "Nos hemos puesto de acuerdo todas las instituciones de todos los palos políticos, vamos sumando, queremos tener aquí los grandes espacios tecnológicos, pero la fortaleza fundamental está en esta generación de jóvenes empresarios", apostilló. Pero al espectáculo visual le aguardaba una clausura melódica, ofrecida por Camerata Garnati, una orquesta de cámara formada por jóvenes talentos que se se dedica a recuperar piezas musicales perdidas en el olvido.

Y, de repente, se alzó el telón en La Chumbera, para deslumbrar a todos los asistentes con la panorámica de la Alhambra. Luis Mora, mientras, tiraba de otra tela, la de la lona que cubría el nuevo Mercedes GLC, que fue presentado de forma exclusiva por otra de las empresas AJE, el concesionario Mercedez-Benz Granada Premium. En el exterior del recinto del Sacromonte se dispusieron varios rincones temáticos: vermú, sushi... Y uno muy especial, el stand de venta de la llamada 'Agenda del autónomo', que está "llena de tareas pendientes" y cuya recaudación irá destinada a la Fundación UAPO.

Interpretó cuatro piezas de cuerda que envolvieron el enclave de un ambiente navideño. A ella va dedicada una parte de lo recaudado por la gala, como destino social escogido este año por AJE. "Estamos felices de que nos haya acogido, porque hay jóvenes empresarios que están luchando por la ciudad, haciendo que nuestra música entre en el tejido de la sociedad para que podamos disfrutar de lo que nos da una máxima felicidad: la música", indicó Pablo Martos, director titular de la agrupación musical. Dejaron de vibrar las cuerdas y emergieron los platos, que alargaron la sobremesa hasta que, a las 20:00 horas, La Roja elevó las pulsaciones de quienes cerraron la noche viendo el partido entre la Selección Española y Japón en la sala Aliatar. Aunque amagó con estropear el final, los muchachos de Luis Enrique pusieron un broche feliz.