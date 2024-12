Pablo Pin: "El equipo ha mostrado un carácter muy duro"

Perder de dos ante Baskonia nunca puede ser motivo de decepción. Pablo Pin compareció en rueda de prensa con un mensaje claro, el equipo había hecho un esfuerzo titánico para competirle cara a cara a un equipo de Euroliga y había tenido opciones de victoria hasta el último segundo. El entrenador del Covirán Granada resaltó el desempeño defensivo de sus jugadores, así como su coraje para no irse del partido. Así mismo, el técnico quiso recalcar que no era justo "señalar" a ciertos jugadores y resaltó que "el equipo hoy ha crecido".

Valoración del partido: "Nuestra idea al principio era intentar ser sólidos a nivel defensivo. Ser capaces de trabajar bien a nivel defensivo. Incluso con errores nuestros han anotado 75 puntos por lo que creo que a nivel defensivo el partido ha estado bien, excepto en el tercer periodo que hemos perdido en el rebote. En ataque, con un equipo de este nivel físico, cuesta mucho jugar. Esa fase de pérdidas en el tercer periodo nos ha hecho mucho daño porque ellos han anotado fácil. El equipo ha vuelto a remar, ha vuelto a trabajar como siempre, en los malos momentos nos hemos reenganchado al partido. El equipo ha mostrado un carácter muy duro. A base de trabajo, de fe, de trabajo de equipo nos creamos la oportunidad de empatar, pero hemos tenido mala suerte".

Diferencia entre la primera y la segunda unidad: "Se ha visto, no es que sea un análisis de un entrenador, El quinteto inicial ha funcionado muy bien y ha habido otros que saliendo del banquillo no han funcionado. El nivel físico que te impone Baskonia no es nuestro nivel físico real. Por eso ellos son un equipo de Euroliga. Es un equipo creado para eso. Creo que lógicamente hemos recibido parciales con los cambios, pero tengo claro que este equipo es mi familia. Estos jugadores, no diré que son mis hijos porque no hay tanta diferencia de edad, pero esto con ellos el día que juegan bien y el que no, el día que las meten y el que no. No es justo centrar las culpas sobre unos jugadores que hace unos días se les iba a poner una rotonda aquí al lado. Para mí esa es la lectura que tengo que hacer".

Sensación de perder una gran oportunidad: "El equipo hoy ha crecido. He visto a los jugadores jodidos por perder contra un equipo de Euroliga. Eso es una buena base para seguir construyendo. Por ganarle a Joventut éramos los Lakers de los 80 y ahora que hemos perdido somos unos paquetes y al entrenador hay que echarlo".

Victoria por las individualidades de Baskonia: "Nos han generado más ventajas en 1x1 puros más que en bloqueos directos. En esta liga la mayoría de los equipos juega más bloqueo directo que en el 1x1, por lo que tenemos que seguir trabajando en esa línea".

La continuidad de Amine Noua: "Será el '4' de la liga que más poste bajo juega de la liga. Entiendo que tenemos que jugar colectivo, es un jugador generoso, se le busca lo que se le tiene que buscar".