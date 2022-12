Resumen semanal | La marihuana, otra vez de actualidad en la semana del encendido navideño

El problema de la marihuana en Granada es tan estructural que se ha normalizado hasta el punto de que ya solo sorprendan noticias del calibre de las tres que han tenido lugar esta semana. Queremos decir de las tres principales. Encarar un mediodía cualquiera con una o varias notas de prensa de la Policía Nacional o la Guardia Civil se ha convertido, por desgracia, en una desagradable costumbre en las redacciones de Granada.

Lo triste es que en una semana en la que tendría que haber sido noticia casi exclusivamente el encendido del alumbrado navideño, si acaso con permiso de 'La Roja', la 'maría' vuelva a colarse entre los titulares más destacados. El martes, en el marco de la 'Operación Zadar', la Guardia Civil desmanteló una organización criminal que enviaba continuos cargamentos de marihuana y hachís desde 2019 ocultos en camiones y autocaravanas a Europa. Fueron detenidas 37 personas e incautados más de 350 kilos de cogollos de marihuana y 65 kilos de hachís. También se intervinieron armas de fuego, vehículos de alta gama y más de 325.000 euros.

El miércoles el nombre y las cuestiones de forma cambiaban, pero el trasfondo era el mismo. Los vecinos de la zona Norte se despertaron con una nueva redada en el conocido como 'Hotel Luz', que seguro que recuerdan de otros operativos como la 'Operación Luz' o la 'Operación Torre'. Esta vez se llamó 'Operación Medina' y se registraron 36 viviendas e incautado unas 6.000 plantas de marihuana. Por si lo anterior fuera poco, el jueves la Policía Local de Granada clausuró un club de cannabis en la calle Cañaveral. El nombre de la vía se presta al cachondeo, pero lo cierto es que, más allá de bromas, resulta significativo que los tres cuerpos policiales con competencias en el ámbito de la provincia hayan llegado al viernes con sendos golpes al cultivo, tráfico, distribución o consumo de marihuana.

En la crónica de sucesos, cabe destacar además la investigación del tiroteo de La Chana que dejó un herido o la llegada a Granada de los restos de la adolescente violada y asesinada en Francia cuyo sepelio ha asumido el Ayuntamiento de la capital. También preocupa el aumento de los casos de bronquiolitis en las Urgencias de Granada. El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March, colaborador habitual de GranadaDigital como articulista y a través del espacio de divulgación Salud a Todo Twitch, confirmó a este periódico que el repunte ya es "superior al registrado en 2019". La realidad que se desliza desde el ámbito sanitario y de los pacientes choca con la que traslada la Junta de Andalucía, que esta misma semana hablaba de UCI vacías en Granada por esta infección viral.

La Junta también anda en pleno rifirrafe con el Ayuntamiento a cuenta de la liberalización del horario comercial. Una medida que ha suscitado mucha polémica al entender los pequeños comerciantes que les perjudicará. En su batalla cuentan con la espada del Ayuntamiento, que ni siquiera descarta la vía judicial. Esas disputas muchas veces hunden sus raíces en las diferencias políticas. La del retén de Sierra Nevada que por fin se pone en marcha mantuvo en un absurdo pulso a la Diputación de Granada y a la propia administración autonómica, con el agravante de que en ambos casos las dos instituciones echaban el balón al otro tejado incluso después de haberse trasvasado el poder entre los dos principales partidos. El colmo de la confrontación y el vacile político.

Pese a que lo nieguen por activa y por pasiva, en la carrera por alcanzar el otro gran caramelito de poder sin contar el del Gobierno, los ayuntamientos. Y cada vez se paga más barato que Marifrán Carazo sea la candidata del PP en Granada. Pareciera que hasta la propia Carazo se encargara de alimentar los rumores y rellenar las quinielas. El último guiño ha sido afirmar que "ser alcalde de tu ciudad es lo más bonito que te puede ocurrir". Aunque para bonito, patinar sobre hielo en el mismo corazón de la capital. Algo que los granadinos podrán hacer con la nueva pista de hielo instalada en Bib-Rambla por Navidad.

Bonito también sería que el Granada CF se dejara ya de pamplinas y se enganchara definitivamente al tren del ascenso. Este mismo viernes tendrá una nueva oportunidad en Los Cármenes, aunque con la peor pareja de baile posible, el Alavés, que llega líder de Segunda. Será de la partida Ricard Sánchez, que el sábado respondía a las preguntas de este periódico. Por su parte, la Selección Española nos puso a todos el corazón en un puño ante Japón. Perdió, pero el triunfo de Alemania le dio el pase. No así a los teutones, paradójicamente. Cosas del fútbol. Perder ante los nipones significa pasar a octavos como segundos. Pero eso no es necesariamente malo. Los de 'Luis Padrique', al que lo que casi le da es un parraque aunque haga como que no se entera de nada, se cargan a Alemania, evitan a Brasil y tendrán un día más de descanso que si hubieran acabado como primeros. La agenda deportiva de la semana se completa con el derbi en la ACB entre el Covirán Granada y el Real Betis. Y en la cultural destaca la vuelta de Pablo Alborán a Granada. Será en septiembre de 2023 y dentro de la gira La cuarta hoja. Para no parpadear.