Granada acoge una exposición de nacimientos artesanos por el 800 aniversario del primer Belén

Hace 800 años que en Greccio, en Italia, Francisco de Asís decidió celebrar la Navidad con la recreación del nacimiento, lo que se convirtió en una de las tradiciones más arraigadas del cristianismo para esta festividad. Con motivo de la conmemoración de ese 800 aniversario del primer Belén, el Centro Cultural del Arzobispado de Granada acoge una exposición de nacimientos en la que se muestran las obras de once artesanos belenistas de distintos estilos y procedencias que pertenecen a una colección de la familia granadina Uribe Ruiz, apasionados belenistas. “Desde pequeño me gustan los belenes. Mi madre compró un misterio, que lo pintó ella, y con el paso del tiempo fue comprando más figuras. A mí me compró uno con figuras de plástico para jugar. Tengo esta afición desde la cuna. Poco a poco surgió la idea de hacer la colección, con nacimientos de artesanos de España y de fuera. He comparado belenes en anticuarios y otros son encargos al escultor. Es una muestra variada”, comenta Miguel Ángel Uribe, dueño de la colección.

La exposición lleva por título ‘Contemplad al niño Dios en un humilde pesebre’ y muestra una selección de figuras de belenes de diferentes artesanos y estilos. “Hay de madera, de terracota, con telas… De artesanos de Granada hay dos nacimientos: uno de cerámica esmaltada, de Adelina Romero, y otro barroco típico de Jesús Jiménez Mariscal, que es el único artesano belenista que hay ya en Granada”, detalla Miguel Ángel Uribe.

Con esta muestra se ha querido “recrear esa tradición que ha quedado después de tantos siglos de representar con figuras de terracota, de porcelana o de madera el nacimiento”, comenta Ana Franco, la directora del Centro Cultural del Arzobispado. “Hay piezas de distintos estilos y de diferentes artesanos para mostrar esos pesebres que, a lo largo de los años, se han representado”, añade.

Entre los nacimientos de esta exposición destaca uno de cerámica de petalillo de la familia Lucano de Tlaquepaque, México, que Miguel Ángel Uribe, tras investigar, ha averiguado que “tiene 90 años de antigüedad”. Las figuras tienen un montón de detalles pintados a mano en sus trajes. En la muestra también hay, entre otros, un belén de madera tallada policromada de la escuela quiteña y otro de terracota policromada con telas encoladas de maestra belenista italiana Ángela Tripi.

En la sala de exposiciones del Centro Cultural del Arzobispado se puede contemplar, además de los nacimientos, un enorme óleo sobre lienzo del pintor Juan de Sevilla, la ‘Adoración de los pastores’. “El cuadro estaba en el despacho del delegado de Patrimonio y lo ponemos aquí para que la gente lo vea”, comenta Ana Franco.

La exposición de nacimientos se puede visitar en el Centro Cultural del Arzobispado, que está ubicado en la Plaza Alonso Cano, hasta el viernes 12 de enero. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 horas. Los días festivos permanecerá cerrada.