Ana Alonso: "Con esta plata en la Copa del Mundo nos quitamos la espinita del año pasado"

El esquí de montaña granadino está de enhorabuena desde que su paisana Ana Alonso lograra colgarse el pasado domingo 27 de noviembre una plata en relevos mixtos que sabe a oro en la Copa del Mundo de Val Thorens. Lo hizo junto a su compañero Oriol Cardona en un trabajo forjado entre ambos deportistas desde "la confianza, la complicidad y saber que pase lo que pase vamos a estar contentos el uno con el otro".

Ana y Oriol, Alonso y Cardona, se distribuyeron muy bien los roles que, a posteriori, les harían colarse en el podio en Val Thorens y de paso "sacarse la espinita que nos quedó el año pasado con la cuarta posición". La granadina 'preparó el terreno' logrando mantener el pulso con sus rivales y el catalán culminó "el trabajo bien hecho" imprimiendo una velocidad a la que solo pudieron escapar los vigentes campeones de Europa en la disciplina: Emily Harrop y Thibault Anselmet.

Ana Alonso y Oriol Cardona estuvieron secundados por arriba y por abajo en el podio por las dos parejas mixtas francesas. Ahora mismo, los galos siguen siendo la principal referencia en esta disciplina y la granadina comenta las claves de esa superioridad: "Ellos geográficamente viven en la zona de Los Alpes, tienen mejores condiciones de nieve y más días de esquí a lo largo del año que nosotros". A pesar de ello, y como han demostrado superando al segundo dúo francés en el podio e 'incomodando' a los campeones, "hemos recortado mucho los tiempos que nos sacaron respecto al año pasado". Las distancias comienzan a reducirse y la propia Ana Alonso emplaza a los ahora campeones de la Copa del Mundo a la siguiente cita, "esta vez ganaron ellos, pero la siguiente... no se sabe".

Con la plata ya en el bolsillo, la esquiadora granadina mira hacia atrás sabiendo que este éxito no es casualidad, sino que se trata del premio "al trabajo día tras día y año tras año". Estos relevos mixtos han puesto la nota de alegría a una actuación de Ana Alonso en esta Copa del Mundo en Francia que no comenzó como le hubiera gustado a la deportista. No pudo pasar de la decimotercera posición en el sprint y ello dejó le un "sabor agridulce", porque "siempre el objetivo es pasar de ronda y poder estar en la final y no pudo ser".

Sí alcanzó el éxito junto a Cardona en los relevos mixtos, un hito que el pasado año rozaron con las yemas de los dedos. Sin embargo, la granadina tiene claro qué fue lo que le lastró personalmente para alcanzar lo que acaban de lograr en Val Thorens: "veníamos de cuatro fines de semana seguidos de carrera y me encontraba muy cansada, físicamente no pude rendir como me hubiera gustado". Esta Copa del Mundo celebrada en suelo francés, la primera oficial de este formato, Alonso y Cardona han encontrado el camino para colarse entre los mejores de esta disciplina y quieren aprovechar este impulso para repetir hazaña en la cita mundial de Boí Taüll en el pirineo catalán: "Volver a estar en el podio sería genial".

Este éxito de Alonso y Cardona se torna en una gran noticia, más aún, teniendo en cuenta que el esquí de montaña estrenará su condición de disciplina olímpica en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La granadina celebra esta decisión del COI, ya que "ayudará mucho a la profesionalización del deporte". Los efectos positivos de esta nueva situación que viene para el esquí de montaña han empezado a trasladarse ya a la propia dedicación de Ana Alonso. Ella misma confirma que este cambio le permitirá a partir de ahora centrarse exclusivamente en el deporte: "Voy a optar a unas becas y va a ser el primer año que no esté compaginando el deporte con el trabajo". Sin embargo, la granadina lamenta que esta conversión del esquí de montaña en disciplina olímpica no sea completa, "no va a estar la prueba 'reina' que es la individual y sí que esto le quita un poco la gracia a nuestro deporte".

Pese a ello, el panorama de la granadina y del resto de deportistas de esquí de montaña parece aclararse, uno que no acompañó a Ana Alonso en sus inicios en otro esquí, el 'de fondo', donde confiesa que "vino una crisis así gorda y nos obligaron a tener que dejarlo". Esta modalidad ya forma parte de su pasado, pero no por ello esconde que "hubiera seguido en el esquí de fondo, pero no me quedó opción". Volviendo al presente, tras esta Copa del Mundo en Francia asoman nuevos grandes retos para la granadina con otras "seis paradas" de una cita mundialista más que comienza dentro de dos semanas. Su gran objetivo sería mantener aquí "la regularidad y hacerlo bien en cada una de ellas". Lo que sí tiene ya en su haber es "el cariño de su gente" y de toda una ciudad de Granada que sonríe con la última plata de su paisana.