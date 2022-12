Anita la Cortijera, la influencer granadina al rescate del mundo rural

Ana María Martos “jamás hubiera imaginado” que sus vídeos en redes sociales sobre tareas del mundo rural iban a tener tanto impacto y que se iba a convertir en influencer. Anita la Cortijera, como se llama en redes sociales, ha logrado que la vida en el campo capte el interés del público y que los vídeos que graba en la pequeña aldea granadina de Cantarranas traspasen fronteras. A día de hoy, ya lo tiene “más asimilado” y se alegra cuando la gente la reconoce por la calle y le comenta que ve sus vídeos con los que defiende lo rural y reivindica el papel de la mujer en el campo.

Rodeada de olivos, cabras, gallinas y, sobre todo, de sus abuelos, Anita la Cortijera es feliz y comparte esa felicidad con todos sus seguidores, que en Instagram son casi 84.000 y en Facebook más de 98.000. A sus 20 años, Anita la Cortijera es una joven campesina que revoluciona las redes sociales con sus vídeos sobre el mundo rural y que se convirtió en influencer por casualidad. “Al principio empecé a subir vídeos por una cosa muy tonta, por un muchacho que me gustaba, para encontrarlo por redes sociales. Pero en la pandemia fue más para reivindicar que la gente hiciera caso y se concienciara de que teníamos un problema real y para darle valor a la gente del campo”, cuenta a GranadaDigital. Ana María comenzó hace cuatro años a subir los vídeos en sus redes sociales, pero fue a raíz del confinamiento cuando el número de seguidores aumentó notablemente. “Publicaba los vídeos para la gente que conocía de aquí del pueblo y demás, pero en el confinamiento hice un vídeo que le gustó mucho a la gente y se empezó a expandir”, cuenta.

Ana no se lo esperaba y aún a día de hoy le sorprende ya que no es fácil que un contenido de vida en el campo capte la atención. “Suele siempre llamar más otros contenidos”, apunta. Anita la Cortijera se ha convertido en una de las influencers granadinas más destacadas.

Esta joven campesina enseña y reivindica la vida en el campo, la de los agricultores y ganadores y, sobre todo, la figura de la mujer rural. “El papel de la mujer es fundamental. Siempre han estado las mujeres al frente, pero hoy en día sigue chocando que una mujer se suba al tractor o se vaya a coger aceitunas cuando realmente ha sido algo que siempre han hecho. Nuestras madres y abuelas se han tenido que encargar de cultivar, de sembrar, de ayudar a sus maridos…”, señala Anita la Cortijera, quien también quiere reivindicar en sus vídeos “que tenemos que cuidar del medio ambiente” y “mostrar de dónde proceden los productos”. “Esa es mi lucha”, asegura.

Además de las tareas del campo, Ana también estudia en la universidad. Esta joven granadina cursa el grado de Educación Social en la Universidad de Almería. “Me encanta estudiar Educación Social porque hoy en día es muy importante la educación. Es la base de todo. Muchos menores pasan situaciones malas. Hay otros colectivos que también pasan un mal momento. Hay que acabar con los prejuicios y estereotipos. Me gustaría poder ayudar a todas esas personas. Sobre todo, a los menores, que necesitan mucha ayuda con el problema de los ordenadores. Los chavales crecen y no saben jugar. Vivimos en un mundo más consumista y la gente en vez de socializar se queda con el móvil. Me gusta ayudar a las personas y pienso que la educación es la base de todo”, comenta.

Tanto en la propia universidad como por la calle, la gente reconoce a Ana por sus vídeos en las redes sociales y eso le hace sentirse “muy contenta”. “Yo sigo con mi vida igual que antes, pero me da alegría que la gente me diga ‘He tenido un mal día y he visto un vídeo tuyo y me he encontrado mejor’ o ‘Yo esto no lo sabía y me lo has enseñado’. Son cosas que me llenan porque siento que está sirviendo para algo bueno”, subraya.

Son muchos los comentarios de sus seguidores que ha recibido Anita la Cortijera sobre sus vídeos y su labor, pero, sin duda, lo que más le ha “llegado al alma” hasta ahora fue que una mujer mayor acudió expresamente a su casa a buscarla para conocerla. “Había ido desde Almería a buscarme. Decía que le había alegrado mucho su vida a raíz de la muerte de su marido. Son cosas que llenan más que el beneficio económico porque, realmente, yo no estoy obteniendo, pero estas cosas me están llenando de alegría. Esa mujer de 87 años, que está pasando un luto, y me diga que gracias a mis vídeos se le está alegrando la vida y que no quería morirse sin conocerme, a mí eso ¡uf! Me pegué una ‘hartá’ de llorar ese día…”, recuerda Ana, que prometió a esa mujer que iría a visitarla luego a su casa y así fue. “Con las personas mayores me emociono mucho. Pienso que son la mayor fuente de sabiduría que una persona puede tener. Lo que te enseña una persona mayor no te lo enseña ni una escuela ni una universidad. Esas personas son las que peor lo han pasado”, comenta.

Ana adora a sus abuelos y son muchas las veces que aparecen en sus vídeos. “Están muy contentos porque los saco mucho en los vídeos. También reivindico eso, lo importante que es cuidar de las personas mayores”, señala. “Todos los vídeos tienen impacto, pero siempre que salgo con mis abuelos y con los animales a la gente le llama mucho la atención. También cuando salgo con alguna maquinaria, con el tractor”, añade.

Muchos jóvenes se han animado a sembrar y cultivar en el campo gracias a los vídeos de Anita la Cortijera y así se lo han hecho saber a esta influencer. “Me escriben muchos jóvenes y me dicen que no hubieran pensado que el campo fuera así o que nunca habían ido con sus abuelos a sembrar y lo han visto en mí y han querido hacerlo. Esa persona mayor está contenta porque está con su nieto y, a su vez, ese nieto está aprendiendo de él al pasar tiempo juntos. Eso a mí me reconforta y llena de alegría”, resalta.

Anita la Cortijera nunca se había planteado hacerse conocida, pero desde que empezó a saludar con su característico ‘Vamos mi gente’ y los seguidores empezaron a dar likes y a compartir sus vídeos, esta joven ha continuado a diario ofreciendo contenidos sobre las labores en el campo para que especialmente la gente de las ciudades sepa de dónde vienen los productos que compran en el supermercado y que tienen cada día en su mesa.