El Granada escapa de la jaula canaria y avanza en Copa (0-1)

El Granada no cae en la trampa y sigue vivo en Copa tras superar la segunda eliminatoria en casa del Tamaraceite merced a un tanto del almeriense Puertas, que aprovechó una asistencia de Soldado tras una gran maniobra individual. Al filo del descanso, David González, por los locales, y Vadillo, fallaron sendos penaltis consecutivos. Aunque no consiguió sentenciar el envite, el Granada no sufrió demasiado para doblegar a un bravo Tamaraceite.

La principal novedad en el once rojiblanco fue la entrada del canterano Antonio Aranda, que acabó lesionado justo antes del descanso. Diego Martínez eligió un plantel en el que alternaba teóricos titulares y suplentes para afrontar con garantías un partido con cierta miga.

La primera parte empezó bastante igualada, el ‘Tamara’ amasaba el balón y el Granada buscaba salir a la contra aprovechando la velocidad de Puertas y Vadillo por los costados, con incursiones también de Antonio Aranda por el flanco zurdo.

Pasado el primer cuarto de hora, Julio Báez puso a prueba a Aarón Escandell con un disparo seco desde la frontal. En la jugada inmediatamente posterior, Soldado completó una buena acción individual para plantarse en el área y servir un balón al centro para la subida de Antonio Puertas, que llegó y remató a placer con la zurda para batir al meta local e inaugurar el marcador.

El gol armó de tranquilidad a un Granada que contenía las frágiles llegadas de los canarios y buscaba ampliar distancias. La tuvo Vadillo en el 36’, pero marró un disparo a bocajarro.

A cinco del descanso comenzaría la locura con dos penaltis seguidos fallados en cada portería. En primer lugar, Antonio Aranda cometió penalti sobre Eros Delgado al trastabillarlo por detrás. El veterano David González asumió la responsabilidad y, tras intentarlo a lo Panenka, estrelló el balón en el travesaño y perdió una oportunidad de oro de igualar la contienda.

En la siguiente jugada sería Soldado el derribado en el área canaria. Vadillo lanzó la pena máxima tan ajustada que su lanzamiento se fue directo al poste derecho de Robles. El 0-2, al limbo.

Tras la reanudación, Roberto Soldado tuvo en sus botas el segundo al quedarse solo ante el meta del Tamaraceite, pero su chut se fue rozando el palo derecho.

En el veinte de la segunda mitad, el ‘Tamara’ ejecutó su primer cambio con la entrada de Romario en detrimento de Casais. La primera acción del ‘11’ local fue un lanzamiento peligroso que exigió nuevamente una buena estirada de Aarón Escandell para enviar a córner. El Granada no sufría en demasía, pero no era capaz de cerrar el partido para evitar sufrir de cara al final.

Lo intentó a quince del 90’ Foulquier con un disparo desde fuera del área tras caerle en las botas un rechazo de la defensa canariona; Álvaro Robles se lució con una buena parada por bajo.

Romario, que revolucionó el choque desde su entrada, añadió picante al ataque del Tamaraceite y puso en aprietos a la zaga nazarí. En una de estas, Domingos Duarte vio la amarilla por una falta al borde del área sobre el delantero local.

En el 84’, Diego Martínez realizó su tercera sustitución y dio entrada a Yan Eteki por Azeez para añadir músculo en la medular y abrochar el resultado. El Tamaraceite se volcó en ataque en busca del empate, pero los de granadinistas supieron resistir con entereza apoyados en su habitual solidez defensiva y en la seguridad que aportaba Aarón bajo palos.

No hubo tiempo para más. El Granada resolvía con solvencia su segunda cita copera y estará en la próxima ronda del torneo del KO gracias al tanto de Antonio Puertas. La próxima cita, liguera en este caso, el domingo 19 en el Camp Nou.

Ficha técnica:

UD Tamaraceite: Robles, Aythami, Alberto, David García, Alberto Pérez, Montesdeoca, David González, Julio Báez, Dani Zizu, Eros (Choco, 78’) y Casais (Romario, 65’).

Granada CF: Aarón, Foulquier, Domingos Duarte, José Antonio Martínez, Álex Martínez, Gonalons, Azeez (Yan Eteki, 84’), Aranda (Köybasi, 45’), Puertas, Vadillo (Carlos Fernández, 70’) y Soldado.

Goles: 0-1, Puertas (18’).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Casais y Montesdeoca por la UD Tamaraceite, así como a Azeez, Köybasi y Domingos Duarte por el Granada CF.

Incidencias: Encuentro disputado en el Estadio Juan Guedes, ante unos 2.000 espectadores.