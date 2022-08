Elliot, youtuber americano, 'viraliza' la Zona Norte de Granada: "Si vas con respeto, la gente es igual en todas partes"

Elliot (Aventurero Elliot en ESPAÑOL en YouTube) es un influencer estadounidense que se dedica a compartir sus viajes por España. Málaga, Bilbao o Gran Canaria son algunos de los sitios en donde ha estado. Una de sus secciones más conocidas y virales es aquella en la que se adentra en los barrios más peligrosos de las ciudades. En Granada no iba a ser menos. Medio millón de personas ya han visto el corto de youtuber donde visita la zona Norte de Granada.

Nada más llegar, se encuentra con Jonny y Pepe. "¿Desde cuándo lleváis aquí?", pregunta Elliot. "Desde chiquitillos, desde chiquitillos", contesta el primero de ellos. La escena está acompañada por algo a lo que el youtuber afirma no estar acostumbrado a ver en el primer mundo: casas a medio caer, gallinas y gallos en jaulas repartidas indiscriminadamente por la zona...

"Esto es auténtico, me gusta", expresa Elliot. La gente en la calle, el ruido, hacen que ambiente de la zona Norte sea real para él. "Estas son las vacaciones de mi 'compare'", le continúa relatando Jonny. Se refiere a una piscina de plástico, que se encuentra entre cuatro muros de bloques de cemento.

El vídeo está repleto de referencias al día a día de los habitantes de la zona. Desde el rudimentario bingo que habitúan los habitantes de la zona, hasta el caballo que suele cabalgar un vecino y que, en un momento de la grabación, llega a intimidar hasta al propio Elliot.

"¿Y tú por qué estuviste en la cárcel?". "Marihuana, Marihuana", responde una de las asistentes habituales al bingo. El miedo hacia muchos de los habitantes de la zona Norte es uno de los grandes problemas que arrastra históricamente. Elliot, sin embargo, tiene una percepción que se aleja de esta sensación. "Es verdad que en algunos momentos me pude sentir un poco afectado", reconoce el youtuber americano en una conversación con GranadaDigital, "pero en el momento no sientes miedo, sientes sobre todo adrenalina". "Por ejemplo, en las escena del caballo, en el momento sentí que tenía la situación controlada y que podría haber escapado en cualquier momento, pero, editando el vídeo, me di cuenta de que podría haberme hecho daño", abunda.

Elliot comenzó haciendo vídeos por dos cosas: primero, por su pasión por lo humano. Antes de empezar a grabar ya viajaba por Latinoamérica, simplemente por su inquietud por comprender lo diferente. Antes de abrir su canal y empezar a viajar por España, ya había estado en Colombia, Panamá y cinco veces en Costa Rica. También habla sobre lo que se encontró cuando pisó España por primera vez y el cambio de mentalidad que tuvo con respecto a ello: "Siempre pensé que aquí no existían los barrios marginales y por eso no se me ocurrió grabar nada", apunta. Además, destaca la naturalidad en sus vídeos: "Siempre voy a los sitios con poca planificación. Busqué en internet la zona más peligrosa de Granada, cogí mi cámara y para allí que fui". Uno de los elementos que más destaca de su contenido es su acento. Mezcla cierta dicción americana con el andaluz, y eso le da personalidad. "Decidí hacer los vídeos inspirándome en youtubers como Bald and Bankrupt y Kurt Caz, pero con mi propio estilo", expone.

Aparte de las zonas peligrosas, le encanta Granada en sí. "Es una ciudad fascinante. Amo la historia, y Granada me hace sentir que estoy retrocediendo varios siglos. Después, cuando fui a Marruecos, me di cuenta del parecido que tenían. Iba por la calle e iba conectando la arquitectura de allí con la del Al Ándalus. Tanto España en general como Granada en particular hacen un trabajo impresionante preservando su historia", describe.

Sobre la zona Norte, destaca el contraste entre los diferentes lugares. "Había algunos pisos bonitos y modernos y otras calles muy bien hechas. De hecho, algunas zonas recordaban a la planificación urbana de las afueras de Madrid", comenta. "Sin embargo, el Polígono Norte y Cartuja me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de toda la zona. Donde fui, la gran mayoría de habitantes eran gitanos, y tenía muchas ganas de intentar integrarme y conocer su cultura", apunta. Por eso, antes de grabar, pidió el permiso del patriarca y, una vez concedido, todo fue "improvisado y sin planificar".

Una de las cosas que más le llamó la atención a Elliot (y a todo el mundo que pasa por allí) es el contraste cultural. "Está muy cerca de la estación de autobuses y, sin embargo, ningún turista se daría cuenta de la realidad de estas personas", apunta. Sin embargo, rompe una lanza a favor de los vecinos del distrito: "Son gente humilde, buena gente. Normalmente, en las zonas de más 'bajos ingresos', la gente es mucho más natural, amigable y divertida". Elliot también tiene un canal en inglés, aunque anima a la gente a suscribirse a su canal en español.