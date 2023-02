Detienen al presunto autor de un tirón de bolso a una señora a la que arrojó al suelo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 34 años de nacionalidad española con antecedentes policiales, quien habría forcejeado con la propietaria de un bolso para sustraérselo, consiguiendo su propósito no sin antes arrojarla al suelo. La víctima, que se encontraba sentada en un banco de la Estación de Autobuses de Granada en el momento del suceso, no llegó a sufrir ninguna lesión. El individuo ya ha ingresado en prisión por decreto de la autoridad judicial.

El incidente tuvo lugar de madrugada en la Estación de Autobuses de Granada, desde donde los agentes recibieron una llamada en el CIMACC-091 alertando de un robo de bolso a una señora. Momentos después contactaron con la víctima, de 55 años, quien les indicó que, mientras se encontraba sentada en uno de los bancos de la terminal de autobuses, un varón se dirigió a ella en varias ocasiones y de manera insistente pidiéndole dinero. De repente, volvió a aproximarse una vez más y en esta ocasión cogió el bolso y tiró de él para llevárselo, si bien no lo consiguió porque la propietaria lo tenía asido fuertemente. No obstante, el individuo no se dio por vencido y estuvo forcejeando un tiempo durante el cual llegó a arrojarla al suelo. Finalmente, consiguió su objetivo y se marchó corriendo con el bolso. Afortunadamente, la víctima no llegó a lesionarse en la caída.

Los agentes iniciaron la búsqueda del delincuente y dieron con un hombre que les indicó la dirección de huida del tironero, ya que le había llamado la atención que iba corriendo y llevaba en sus manos el bolso de una señora. El testigo había intentado perseguir al individuo, pero no lo había conseguido porque padecía una lesión.

Poco después, los agentes localizaron a un varón que corría por las inmediaciones de la Estación de Autobuses y, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, averiguaron que era el presunto autor del robo del bolso a la señora, el cual no pudo ser recuperado ya que no fue localizado.

El varón fue detenido y trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial. Posteriormente pasó a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión.