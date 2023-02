Vídeo | El karateca granadino Alejandro Jiménez se proclama campeón de Europa en categoría Junior +76 kg

El karateca granadino Alejandro Jiménez se ha proclamado campeón de Europa en la categoría Junior +76 kg. El joven, de tan solo 17 años, derrotó este domingo en la final al actual campeón del mundo, el turco Temizel Yusuf Eren, con lo que se colgó el oro en el campeonato celebrado durante este fin de semana en Chipre.

Vecino de Pulianas y perteneciente al Club Deportivo Wenceslao Angulo de la capital, Jiménez viajó a Larnaca integrado en la expedición de la Selección Española. Ostentaba ya en su palmarés varios Campeonatos de España, tanto en Katas como en Kumite, con lo que empezó a proyectar un futuro "brillante". Con su medalla de oro en el Campeonato de Europa, el granadino ha contribuido a que el combinado nacional terminase en la primera posición en el medallero del torneo.

A su llegada a Granada, el joven karateca aseguró sentir "mucha felicidad y una liberación, después de tres años intentando lograr una medalla internacional". "Conseguirlo en este campeonato, además, es muy especial. No fue fácil conseguir la plaza. Ganar el campeonato, y con lo bien que me sentí, una alegría máxima", expuso, antes de indicar que, ahora, toca "seguir entrenando". "Me quedan muchísimos campeonatos. Empiezo la categoría Sub-21 y sénior. Es una medalla más", zanjó.

Su entrenador, Wenceslao Angulo, por su parte, afirmó que el triunfo de su pupilo le despierta "una alegría inmensa" y que en estos momentos "te acuerdas de toda la gente que está a su lado". "Alejandro es un competidor y karateca único. Detrás de él hay un montón de gente", indicó.