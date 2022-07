El artista plástico Antonio Córdoba expone en el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos hasta el 7 de agosto

El artista plástico Antonio Córdoba Fernández expone en la Sala de Exposiciones del Centro Sociocultural Fernando de los Ríos entre el 15 de julio y el 7 de agosto de 2022 una retrospectiva su obra 'Recuerdos del viento'.

Antonio Córdoba vuelve a exponer después de varios años en paréntesis, porque, según él, quería dejar respirar y darle espacio a la creatividad con sus propias palabras, "el arte no surge de la nada debemos dejarlo respirar no agobiarlo, debe salir cuando estemos preparados escucharlo y amarlo, dejarle entrar, abriéndole la puerta sentarse a conversar con él, y no siempre estamos preparados o tenemos el corazón tan puro para verlo".

Fruto de esa conversación que cuenta nace esta muestra y quería hacerlo en el Centro Sociocultural Fernando de los Ríos de Albolote (Granada), por motivos especiales, espacio que le trae muchos recuerdos, de ahí el título de la exposición 'Recuerdos del viento' que será posible disfrutar desde el día 15 de julio hasta el 7 de agosto.

En esta retrospectiva del artista se puede ver la maestría de Antonio Córdoba con el dibujo, técnica que está más presente que en otras exposiciones por el motivo que cuenta "no hay nada más mágico y herramientas más humildes que un lápiz y un papel", y que domina de forma increíble, escoge como modelos a los más cercanos su familia o lo más cotidiano, para convertirlos en una obra de arte con esa sensibilidad que le caracteriza, captando parte de la vida de sus motivos, también se pueden ver otras temáticas como paisajes o algún paso de peatones, cuadros en los que tenemos que pedirle permiso a los paseantes para poder cruzarlos, porque Antonio Córdoba nos hace partícipe de su obra como si estuviéramos dentro de ella.