La película granadina Secaderos competirá en el Festival de San Sebastián

Secaderos, la ópera prima de Rocío Mesa, una historia escrita por ella que cuenta la relación íntima entre la humanidad y la naturaleza durante dos etapas diferentes de la vida, la infancia y la adolescencia, participará en la Sección Nuevos Directores -destinada a primeras y segundas películas- de la 70 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián.

El certamen donostiarra, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre, contará con el estreno mundial de la misma. Su directora y guionista, Rocío Mesa, ha comentado que "El momento de compartir es el más vulnerable pero también el más hermoso, y por eso me siento tan agradecida al Zinemaldia, que nos ofrece un espacio privilegiado para la difusión de nuestro trabajo. Me emociona especialmente que conozcan a nuestro elenco, formado casi en su totalidad por actores no profesionales, casi todos procedentes de la Vega Granadina. Me considero realmente afortunada de poder formar parte de un evento tan significativo, arropada por un momento histórico protagonizado fundamentalmente por mujeres cineastas que me hace sentir acompañada y especialmente ilusionada".

Su productor, Olmo Figueredo González-Quevedo (La trinchera infinita, Adiós), ha querido también agradecer tanto al festival como a todas las instituciones que estuvieron detrás de la película: "Secaderos pertenece a aquellas películas que tuvieron que postergar su rodaje en 2020 a causa de la pandemia. El verano pasado pudimos por fin rodarla, no sin dificultades, gracias al apoyo de la gente y las instituciones de Granada. Ver que la película tendrá su puesta de largo en Donosti es ya un premio para Rocío y para todo un equipo que tanto ha luchado para sacar esta película adelante"

Secaderos se suma a los 18 títulos de producción española (quince largometrajes, dos cortos y una serie de televisión) anunciados el pasado viernes 15 de julio por José Luis Rebordinos, director del festival. La película cuenta además con la producción ejecutiva de Sara Gómez y Paola Sainz de Baranda (Antes de la quema) por parte de La Claqueta PC y La Cruda Realidad, respectivamente; y con la coproducción de Belén Sánchez (La inocencia) por parte de Un Capricho de Producciones. La norteamericana Amplitud INC participa también en la producción de la cinta.

La adolescente Ada Mar Lupiáñez y la niña Vera Centenera encabezan un reparto compuesto principalmente por intérpretes no profesionales, originarios de la zona de la Vega de Granada donde se desarrolla esta historia sobre la relación del ser humano con sus pueblos; tanto de quienes los aman como de quienes necesitan escapar de ellos.

Los personajes principales de Secaderos, Nieves y Vera, encarnan respectivamente estos sentimientos, opuestos pero no distantes: Nieves ha alcanzado la adolescencia y anhela la diversidad de lo urbano, mientras que Vera, una niña de ciudad, se siente fascinada por la libertad y la magia de lo rural.