Omar Montes tiene una amiga en Sevilla, pero igual se tiene que pasar por Granada en estos días si quiere verla. El Corpus suena y sabe especial, bien lo saben quienes llevan ya tres días a la sombra de las casetas. La feria baila, y en este 2024 lo hace al ritmo de 'La Sevillana' del cantante madrileño, al tiempo que se refresca a sorbos de rebujito. Hay quien duda y alguno que propone alternativas, pero el escrutinio es meridiano: son la canción y la bebida estrellas en el recinto ferial de Almanjáyar este año.

Dan fe de ello María y Paula, que se lían un cigarro apoyadas en la valla de una de las casetas. "¡Es 'La Sevillana' de Omar Montes, sin lugar a dudas!", exclaman sin titubeos, pese a que apenas llevan dos y un día de feria, respectivamente, aunque ya avisan: "Lo vamos a coger con fuerza". Bailarán al ritmo del madrileño y saborearán en las casetas "el rebujito". "Nosotras ya estamos con las copas, pero para empezar, siempre rebujito", matizan. Entretanto, Carmen le está haciendo una foto a Lucía que, a buen seguro, acabará en Instagram. Ambas coinciden. "Está claro, la canción de este año es 'La Sevillana'. La bebida, hombre, el rebujito. Hoy y siempre. Todos los años. Es típico de la feria", subrayan las amigas.

Isabel contempla el desarrollo del Corpus con más temple, sentada tras la mesa del puesto en el que vende patatas asadas. Desde allí, ha podido corroborar que Omar Montes triunfa, aunque abre el abanico de opciones para saciar la sed. "El rebujito, la cerveza y, sobre todo, el agua", explica bajo un sol tórrido. También trabajan María José Díaz y Amelia Pareja, relaciones públicas que llevan desde el sábado entre casetas. No difieren en la bebida favorita, pero sí en el tema, sin miedo a entonarlo. "¡Ay, que te como, te como, que te voy a comer!", apuestan por notas aún más flamencas. A la entrada de una de las barracas, Fernando y Rocío se toman un respiro con sus amigos, algo perdidos en el panorama musical. "Escuchando lo que se escucha ahora… será alguna del Bad Bunny ese", se encogen.

Junto a otra caseta, un grupo debate de manera muy animada. "¿Saben ya cuál es el single de este año en la feria?", atienden a la pregunta. "¡Por supuesto! Lo tenemos clarísimo. ¡Pedro, Pedro, Pedro!", emulan a capella a Raffaella Carrá. Pero la bebida suscita discrepancias. "La cerveza nunca pasa de moda", sostiene Marcos, a lo que replica Mari Carmen. "Lo siento, pero lo mejor es el rebujito. Con el calor que hace, un buen rebujito…", se recrea imaginando el trago. De repente, interviene Patricia. "¡Yo tengo algo que objetar! He visto en mi mesa varias copitas de vino tinto, que nunca pasa de moda, así que la cosa está complicada", apunta. El recuento hasta el momento declara vencedora. "Hemos tomado más cervezas", concluyen. Se acabó el debate.

Marta se sienta, con un reluciente vestido de gitana, junto a Fernando. "La canción estrella es la de Omar Montes, 'La Sevillana'", vuelve ella a la senda más popular. Su amigo no lo tiene claro. "¡Yo no sé cuál es! Tú vienes de la Feria de Abril, pero este es mi primer día", se defiende. Coinciden, no obstante, con el rebujito, sin despreciar una cerveza. Para Mario, que acumula copas en una mesa de La Malafollá que comparte con amigos, es la tercera jornada. Se debate entre la consumición más pedida y los bulanicos, pero no en lo que le entra por el oído. "Creía que la más escuchada sería 'La Sevillana', pero, pasando por las casetas, el arte granadino ha tocado mucho. Han puesto muchas canciones de La Plazuela… ¡y la de 'Lunares', de Kiki Morente!", esboza una sonrisa. A él no le lleva el aire porque, enamorado del Corpus, va a estirar el día hasta que el sol se esfume. Al ritmo del artista local e, inevitablemente, también al del rey musical de esta feria.