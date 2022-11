Paco López se presenta como nuevo entrenador del Granada (17:00 horas; se podrá seguir en directo en la cuenta de Twitter de Deportes de GranadaDigital) en un contexto que seguramente no sea el idóneo para el técnico. El valenciano se presenta en Yecla con lo justo, con hasta diez jugadores de la primera plantilla de baja, en la primera eliminatoria de una competición que no le ofrece margen de error. Ganar o volver a casa, no hay opción de enmendar una mala actuación en esta nueva Copa del Rey, que invita a soñar a los clubes más modestos. El Yeclano milita en la misma categoría que el filial nazarí, al que recibirá el próximo mes de diciembre, pero el cruce a partido único iguala las fuerzas y suprime el salto de categoría. El partido es una trampa. La teoría pone en ventaja a los nazaríes, pero la práctica es otra cosa.

El cuadro murciano es un recién ascendido, pero pelea por aferrarse a la zona alta de la tabla en el Grupo IV de la Segunda RFEF. Tras un inicio dubitativo en Liga, el conjunto dirigido por Adrián Hernández es sexto, con los mismos puntos que el filial del Betis, que marca el corte del playoff de ascenso. Empujado por los goles de Salinas, que lleva cuatro dianas en diez duelos, y bajo la batuta de Marcos Bautista, quiere seguir añadiendo hitos que contar al rememorar su año 2022. La competición no le es ajena y desea acentuar la compleja tesitura que atraviesa el Granada.

El conjunto rojiblanco parte de cero. La derrota liguera en Oviedo puso punto final al ciclo de Aitor Karanka en el club. Le sustituyó Paco López, que se ha encontrado un duelo a todo o nada para empezar. Solo ha podido dirigir tres sesiones de entrenamiento antes de su presentación, marcadas todas ellas por las ausencias en la Ciudad Deportiva. El choque en Yecla no podrá ser, presumiblemente, una prueba para el técnico, ni una muestra de su planteamiento. Será un trámite engañoso que, si bien supondría un batacazo en caso de no ser resuelto, difícilmente arrojará conclusiones sobre el fútbol del valenciano.

El once será una fórmula compleja. Se conjugan las ausencias en la primera plantilla con los límites que el reglamento pone a la alineación de efectivos del filial. Solo puede poner en el campo a cuatro jugadores con licencia del Recreativo a la vez, y futbolistas que a efectos prácticos pertenecen al equipo, como lo son Bryan Zaragoza o Ricard, tienen ficha con el segundo plantel. Mario Da Costa y Martín Solar acompañaron a la expedición, así como Adri López, en un bus al que no se montaron Miguel Rubio, Bodiger, Uzuni, Quini, Petrovic, Sergio Ruiz, Rochina y Melendo.

En esta tesitura, Raúl Fernández se postula como portero de inicio, para que las licencias recreativistas permitidas alivien la carga en otras posiciones más exigidas. De la línea defensiva, la mayor incógnita a despejar está en los laterales. En el diestro, tanto Ricard como Pepe ostentan ficha con el Recreativo, con lo que se gastaría una bala. El de Linares daría descanso al catalán, habitual y hasta ahora indiscutible. En el izquierdo, la disyuntiva coloca bajo el foco a Carlos Neva, recuperado e integrado de nuevo en la competencia, y a Jonathan Silva, que salió en la foto del naufragio de Oviedo. Víctor Díaz y Cabaco, salvo sorpresa, serán los centrales.

En el centro del campo, se adivina que el preparador gastará otra de sus balas del filial, con la que acompañará a Víctor Meseguer. Por su posición natural, será, a priori, Martín Solar. Sin Uzuni, los costados proponen la pugna entre Puertas y Bryan Zaragoza por la derecha, y entre Perea y Soro por la izquierda. El avispado atacante malagueño y el veterano manchego parecen mejor situados para afrontar el duelo, si bien la condición de recreativista de Bryan cuestiona su participación de inicio. Arriba, Jorge Molina y Matías Arezo formarían la pareja en punta. Entre los parches, asomarán probaturas. El duelo es trampa, por lo que Paco López no se confía. Arrancar con una eliminación sería un golpe duro.

Alineaciones probables:

Yeclano Deportivo: Iván; Javi Alonso, Diego Ruiz, Gabri, Juanmi; Marcos Bautista, Manu Costa; Tiko Iniesta, Álvaro Martínez, Salinas; y Pedrosa.

Granada CF: Raúl Fernández; Pepe, Víctor Díaz, Cabaco, Jonathan Silva; Bryan Zaragoza, Víctor Meseguer, Martín Solar, Perea; Matías Arezo y Jorge Molina.

Árbitro: Víctor García Verdura, del comité catalán.