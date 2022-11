Ignasi Miquel: "No podemos bajar ni un momento la intensidad"

El defensa Ignasi Miquel ha lamentado los dos goles que han hecho sufrir al Granada en Yecla, donde ha superado la primera eliminatoria de Copa del Rey este domingo. "Bajas un poquito y ellos no lo hacen en ningún momento. Dos balones al área en los que te relajas un poquito y te generan esa sensación de peligro cuando has tenido el partido muy controlado, sobre todo en la segunda parte, con 0-3. Ya vemos lo que es. No podemos bajar ni un momento la intensidad", ha analizado, antes de subrayar que los nazaríes sabían "que iba a ser difícil". "Ganar siempre es bonito e importante", ha apostillado.

"Sobre todo, aquí era competir. Sabíamos que el campo era muy estrecho y que ellos tenían ese peligro, que nos podían meter en segundas jugadas dentro del área con muy poco. El objetivo era competir desde el primer momento", ha analizado el zaguero, que, en líneas generales, considera que los nazaríes han "estado bastante bien, menos en los últimos 10 minutos en que el equipo se ha relajado un poquito". Cuestionado sobre el esquema de juego, Miquel ha asegurado que los rojiblancos tienen "equipo" para adaptarse "a cualquier formación y manera de jugar". "Estoy muy cómodo. Los compañeros te hacen la vida más fácil", ha zanjado.

Jorge Molina

También ha comparecido ante los medios de comunicación desplazados Jorge Molina, quien se ha mostrado contento por el triunfo y por romper su sequía goleadora. "Nos estaba costando mucho marcar fuera. No es que hubiera tenido muchas ocasiones y me tirara de los pelos por no marcar. He tenido pocas ocasiones. Siempre es positivo. Refuerza la confianza del equipo y personal", ha afirmado el veterano ariete, también satisfecho por haber podido sumar tiempo de juego. "Entreno todos los días para intentar jugar. Por la constitución y todo un poco, cuanto más ritmo de partido, me iré encontrando mejor. Ojalá pueda tener continuidad, tener más minutos y ayudar al equipo", ha expuesto.

En este sentido, ha asegurado que a los delanteros les "ayuda un poquito" jugar con dos puntas. "Los centrales no tienen la marca tan fija y te puedes aprovechar de esos espacios del compañero. "Es importante adaptarse a las ideas nuevas de Paco López y a los cambios de sistema que quiera trabajar",ha argumentado, antes de señalar que el conjunto rojiblanco intenta “conger los conceptos de Paco López y crecer como equipo”.

Cambio en el banquillo

Ambos jugadores han sido cuestionados sobre la destitución de Aitor Karanka y posterior contratación de Paco López. "Un cambio de entrenador nunca es agradable. Si lo hay, es porque las cosas no están funcionando como se pensaba o se quería. El míster es el que lo paga, pero los que jugamos somos nosotros", ha expuesto Jorge Molina, quien ha afirmado que el equipo ahora "apoya a Paco" e intenta "que salgan las cosas lo mejor posible". En la misma línea se ha expresado Ignasi Miquel, quien ha reconocido que el vestuario ha vivido "momentos complicados". "No estás jugando solo por el puesto de un entrenador, porque tiene compañeros que se dejan la vida por nosotros todos los días, que trabajan en todo momento para hacernos la vida más fácil", ha argumentado, antes de "agradecer a Karanka y el cuerpo técnico todo lo que han hecho". "Ahora, a mirar hacia adelante y que lo que se ha hecho no sea en balde", ha concluido.