El entrenador del Granada, Paco López, ha analizado el encuentro que enfrentará a su equipo y al Villarreal el próximo lunes, no sin antes ser cuestionado por la reciente destitución de Nico Rodríguez. "No me corresponde hacer una valoración de las decisiones que se toman", ha iniciado su rueda de prensa, para posteriormente revelar que ya ha mantenido "una conversación" con Matteo Tognozzi, nuevo director deportivo del club. "Hemos hablado sobre cómo está el equipo, en definitiva", ha sintetizado. Con respecto al duelo ante el ‘submarino amarillo’, el técnico rojiblanco ha insistido en la importancia de "pulir esos pequeños detalles" que le lastran, para poder "dar la vuelta a esta dinámica de malos resultados". No podrá disponer de Vallejo, Gumbau, Miguel Rubio ni Lucas Boyé, bajas sensibles, si bien recupera a Weissman, que "lleva unas semanas entrenando a buen nivel".

Destitución de Nico Rodríguez: "A mí no me corresponde hacer una valoración de las decisiones que se toman. Con Nico estoy muy agradecido. La relación que he tenido con él en estos meses ha sido fantástica y seguimos teniéndola. Quiero desearle la mejor de las suertes. Esto del fútbol es muy volátil. Los entrenadores, los directores deportivos y los jugadores un día estamos aquí y otro allí. Entra dentro de la normalidad en los clubes".

Matteo Tognozzi: "Con Matteo he tenido ya una conversación. Hemos hablado de las cosas lógicas y normales por las que puede estar interesado, sobre cómo está el equipo, en definitiva".

Bajas: "Desde que empezó la Liga, se están cebando en la misma línea, la defensiva, donde estamos teniendo más problemas y dificultades. Aquí se trata siempre de ser optimistas, porque hay que serlo. Ante las dificultades y los momentos que estamos atravesando, nos tenemos que venir arriba. Nos tenemos que seguir superando. Hemos superado mil y una adversidades. Vamos a seguir en esa línea y ese camino, con la seguridad de que va a ser así".

Cómo lidiar con las ausencias: "Sí, le hemos dado vueltas. Hemos trabajado durante la semana diferentes alternativas y estructuras a medida que ha ido pasando la semana, y viendo las virtudes del Villarreal. Vamos a tratar de elegir la mejor estructura que entendemos de inicio. Como siempre, durante el mismo partido somos capaces de cambiar de estructura en función de muchas cosas. También decidiremos en función de cómo han ido trabajando los jugadores y cómo están durante la semana. Estamos convencidos de lo que vamos a hacer y de que vamos a hacer un buen partido".

Plantilla del Villarreal: "Desde fuera, ves la plantilla del Villarreal y sus jugadores, y piensas que no está en un buen momento, pero que cualquier partido puede ser su punto de inflexión, porque tiene mucho talento y calidad. Esperemos que no sea mañana. Es un equipo con muchísimo talento y alternativas en el juego… Tiene gente que puede es capaz de ganarte un partido con una jugada individual. No hace falta descubrir que tiene a uno de los mejores delanteros que ha tenido este país, que es Gerard Moreno. Están Sorloth, Parejo, Alberto Moreno, Raúl Albiol… Jugadores de un nivel muy alto. Sabes que este equipo, a la larga, lo normal es que esté en los puestos de arriba. Lo seguimos afrontando con muchísima ilusión y confianza. Tenemos claro el camino y que le tenemos que dar la vuelta a esta dinámica de malos resultados. Aunque las sensaciones no son malas, tenemos que ir puliendo esos pequeños detalles que nos están matando últimamente".

Errores que pesan: "Evidentemente, las decisiones arbitrales están ahí, y es una realidad que no estamos teniendo suerte ni acierto en determinadas decisiones, pero también es una realidad que cuando no es un pie de un defensor que habilita al rival, es una jugada que podías haber evitado. Este tipo de detalles los tenemos que cuidar al máximo. Tenemos que seguir insistiendo en ser más eficaces en determinadas zonas, sobre todo en esa zona de finalización de los rivales, y tratar de seguir insistiendo en buscar la portería rival. También hay que ser eficaces en eso. Ya lo vimos en el pasado partido. Tuvimos más llegadas y oportunidades que Osasuna en la primera parte y, sin embargo, nos fuimos perdiendo 1-0. Hay que tratar de que esto cambie, y solamente hay un camino para cambiarlo, que es a base de trabajo, insistir y no parar. Y, sobre todo, de seguir creyendo. Eso sí lo noto, por eso soy optimista. Solo falta que nos cambie ese puntito de acierto, cometer menos errores y que te penalicen menos los que tengamos".

Qué hacer para ganar: "Primero, tratar de jugar mejor que ellos. Ser muy eficaces, tanto sin balón como con balón. Jugar como equipo, ser muy equipo mañana. No hay otra. Tenemos que aprovecharnos una vez más de cómo es nuestra afición. Eso nos tiene que dar ese puntito de más. También, siempre desde el orden, pensar en hacer las cosas bien. En un partido siempre se juegan muchísimos más. Hay que tratar de hacer todo lo que dependa de nosotros, equivocarnos lo menos posible y acertar lo máximo posible. Jugar como somos nosotros, desde la responsabilidad que nos toca con y sin balón, pero sin olvidarnos del atrevimiento y la valentía. Seguir siendo ese equipo".

Shon Weissman: "Ha entrenado con normalidad, va a entrar en convocatoria y tiene sus posibilidades de jugar porque, además, lleva unas semanas entrenando a buen nivel".