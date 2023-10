Fantasmas vuelven a merodear por la calle Pintor Manuel Maldonado, nada nuevo ya para el hincha rojiblanco, acostumbrado a ejercer de juez con demasiada frecuencia en Los Cármenes. El respetable agarra otra vez el mazo y se enfunda la toga para enjuiciar este lunes (21:00 horas) a un Granada errante y diezmado. El último bandazo del club para evitar la marejada lo condujo directo hacia la tormenta. Nico Rodríguez salió por la borda; Tognozzi embarcó en su lugar. Paco López, de momento, mantiene el respaldo de la propiedad como abanderado del proyecto, según sostienen desde la entidad, pero, vistos los precedentes, un resultado adverso más puede deparar otro giro drástico en la trama. Y el Villarreal, aun lejos de las cotas que se le presuponen, no necesita maquillarse mucho para dar miedo. Tocará al portón del feudo nazarí con el zurrón preparado. Truco o trato, que casi es susto o muerte.

La entidad del 'submarino amarillo', en competición en Europa League, invita a pensar que no será rival directo del conjunto rojiblanco en la pugna por la permanencia en el tramo final del curso, pero la realidad clasificatoria actual lo sitúa al alcance del cuadro nazarí. Es 16º al comienzo del duelo, tan solo tres puntos por encima del Granada, por lo que los de franjas horizontales le darían caza si se proclaman vencedores de la cita de este lunes. Motivación extra para los de Paco López, por si la posibilidad de salir de los puestos de descenso, la reivindicación y poner fin a una racha nefasta de resultados no fueran incentivo suficiente. El técnico también quiso apelar a la fuerza de su afición, tal vez en previsión de que la hinchada manifieste su cabreo durante el duelo y esto pudiera dar alas a una plantilla plagada de futbolistas top.

Al Villarreal, en cualquier caso, le urge el triunfo tanto como al Granada. "A ver si somos capaces ya de enganchar esa victoria tan necesaria que nos haga estar más tranquilos", suspiró su entrenador, Pacheta, en la rueda de prensa previa. Lleva más de un mes sin ganar en Liga, que se traduce en tres empates y dos derrotas, aunque el técnico tiene buenas sensaciones. "Me gustó cómo acabamos el partido del otro día -empató ante el Alavés-. A ver si somos capaces de hacer continuo un partido completo así", indicó. A Los Cármenes llega con bajas importantes, descartados Yéremi Pino, Alfonso Pedraza, Denis Suárez, Juan Foyth y, casi con seguridad, Coquelin, pero con recursos de sobra para armar un equipo competitivo.

El cuadro amarillo trata de asentar la habilidad de cambiar de dibujo durante el encuentro, una cualidad que Paco López también intenta inculcar en sus pupilos. Con ello, desea suprimir los errores y prender la dinamita de la que dispone en punta. El potente Sorloth y el habilidoso Gerard Moreno comandan el ataque amarillo, con cuatro dianas cada uno. Tiene menos profundidad en los costados que en otros años, pero su carril central derrocha imaginación y calidad, ordenado por la batuta de Parejo, por delante, a priori, de una línea de tres centrales.

El Granada, que perdió en Pamplona para acabar con una racha de tres empates consecutivos y alcanzar los siete partidos sin ganar, tendrá que recomponerse sin varios de sus hombres clave. A las lesiones de Vallejo y Miguel Rubio se unen las sanciones a Gumbau y Lucas Boyé, con lo que Paco López se verá obligado a improvisar una columna vertebral. En la base, la primera ecuación a resolver, con André Ferreira enraizado bajo palos. La baja disponibilidad de centrales complica la aparición de una defensa impar, aunque la presencia de Carlos Neva y Álvaro Carreras da pie a una reorganización durante el envite, si el duelo lo requiere. Torrente retornaría al once, al lado de Ignasi Miquel y con Ricard por el flanco diestro.

La solución en el centro del campo es más difusa. No hay en la plantilla un perfil como el de Gumbau, con lo que cualquier remiendo supondrá un cambio profundo. Por confianza del técnico, Sergio Ruiz está bien postulado, aunque no es descartable incluso la reaparición de Petrovic. Encargado de tareas más creativas, Gonzalo Villar continuaría en la alineación. Si Álvaro Carreras actúa en un costado, por el otro puede percutir Uzuni, del mismo modo en que lo hizo frente al Barça, si bien dependerá de cómo amanezca su pubis. Esta opción empujaría a Melendo de nuevo al banco, opositor junto con Callejón y Puertas en caso de que el albanés no se sienta en condiciones óptimas para actuar de inicio.

Cualquiera de estas fórmulas liberaría a Bryan Zaragoza por dentro, algo que viene buscando Paco López en los duelos recientes. El malagueño estará acompañado, presumiblemente, por Shon Weissman, ausente en El Sadar como medida de seguridad por su respaldo público a Israel en el conflicto bélico con Gaza. El técnico subrayó que el atacante entrará en lista y que viene entrenando bien, lo que le posiciona bien entre los candidatos a reemplazar a Lucas Boyé. La alternativa es Famara Diédhiou, recuperado de sus molestias en el pie, aunque en las últimas semanas parece haber caído en el ostracismo. De un modo u otro, los rojiblancos tendrán que ponerse la careta que asustó al Barça y una túnica que cubra más por atrás si quiere evitar que sea el Villarreal quien le haga el traje. Puede sufrir terrores nocturnos y Los Cármenes, como dijo Dumbledore en la saga Harry Potter, ya no es lugar seguro. Para nadie.

Alineaciones probables:

Granada CF: André Ferreira; Ricard, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar; Uzuni, Bryan Zaragoza, Álvaro Carreras; y Weissman.

Villarreal CF: Jörgensen; Mandi, Raúl Albiol, Jorge Cuenca; Kiko Femenía, Capoue, Parejo, Álex Baena, Alberto Moreno; Gerard Moreno y Sorloth.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva, del comité gallego.