Medina: "Estamos en una situación difícil, pero el equipo muestra lucha, carácter y argumentos"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, prefiere buscar el lado positivo tras el empate de su equipo contra el Almería, colista de Primera División sin conocer la victoria. "Obviamente, nosotros teníamos la oportunidad de acercarnos, pero recortamos un punto", se ha encogido el técnico rojiblanco, quien ha reconocido que "el vestuario estaba un poco tocado" al término del encuentro. "Nosotros veníamos a ganar", ha lamentado. "Estamos en una situación difícil, pero el equipo da muestras de lucha, de carácter y, sobre todo, de argumentos. No queda más remedio que seguir trabajando, acentuando cosas positivas", ha expuesto el preparador nazarí.

"Sobre todo en los primeros 45 minutos, jugamos un partido loco, muy apresurado, tomando malas decisiones con balón y sin balón. Se acrecentó con el gol del rival", ha desembrollado el charrúa, quien considera que a sus pupilos les costó especialmente "posicionarse bien para poder marcar y jugar". "El equipo tuvo una primera parte en la que lo vimos muy ansioso y apresurado. En el segundo tiempo, mejoró. A través de mejores posicionamientos, tuvimos situaciones de gol para haber empatado. En líneas generales, habíamos hecho dos buenos partidos, sobre todo el anterior. Habíamos hecho una buena semana, pero esto es fútbol. Nos costó asumir ese protagonismo que nos imaginábamos, por lo que habíamos visto la semana anterior y lo que habíamos entrenado. Sabemos que es fútbol, lo corregimos en el vestuario. Mejoró en muchos sentidos y se acercó al Granada que nosotros queremos", ha ahondado.

A su modo de ver, sus jugadores no adolecieron de garra contra el Almería. "Cuando te posicionas más o estás ansioso, pensamos que puede influir más el carácter", ha matizado el técnico uruguayo, quien ha puntualizado que el plantel rojiblanco "cambió en la segunda parte". "El equipo estuvo en situaciones de poder empatar anteriormente. Tuvo carácter, personalidad, mejoró en el juego, en los posicionamientos… Lo asocio más con la ansiedad y la responsabilidad que con el carácter", ha insistido, antes de instar a "seguir luchando".

"Fuimos a por el partido y no se dio, pero también es la tercera semana que se puntúa. El equipo está vivo, va a competir. No tengo dudas de que esta es la línea. No nos vamos conformes con estos primeros 45 minutos, pero sobre todo en cuanto a tomar buenas decisiones para hacer daño al rival", ha sentenciado, después de manifestar su descontento con la anulación del penalti sobre Maouassa. "Manifestarme y ser reiterativo con este tema es complejo. Si esa jugada es en la mitad del campo, ¿qué pasa? Me voy a guardar las palabras porque creo que es la quinta situación en la que el VAR entra en juego y todas fueron en contra de nosotros. El otro día el VAR tendría que haber entrado, con dos planchazos y el tercer gol, por falta a Callejón. En esos cinco partidos, el resultado hubiera sido diferente", ha defendido.

Seguidamente, ha puesto el foco en lo que viene. "El próximo fin de semana, a volver a insistir para mejorar y tratar de ganar el partido con el Valencia. Veo al equipo evolucionando. Hay que seguir trabajando durante la semana para que el próximo encuentro no solo sea algo de 45 minutos, sino que sea una actuación completa la nuestra", ha indicado. "Vamos a hablar con los jugadores, a tratar de enfocar la semana, sobre todo, en transmitirles cierta calma, tranquilidad, que tengan las cosas claras, más allá de si recibimos un gol o no. Recibimos un gol temprano y eso modificó el estado de ánimo. El otro día recibimos un gol y no modificó nada el plan de partido", ha ahondado el técnico uruguayo, quien considera que "hay que tener mucho corazón, pero, sobre todo, cabeza para manejar la situación". En este sentido, ha subrayado que los rojiblancos deben trabajar "no solamente la parte futbolística, sino también la ansiedad".

"El equipo hizo muy buenos partidos desde enero. Hicimos diez fichajes y creo que el otro día no tuvimos la oportunidad de juntarlos a todos por diferentes motivos. El plantel está encontrándose y sabe a lo que juega. Lo importante es mantenerse cerca. Veo crecimiento en el equipo y jugadores que se van acoplando a una idea, que no es fácil. El equipo me genera ilusión", ha ofrecido a la afición como aspectos a los que aferrarse para creer en la permanencia. "El equipo tiene con qué ilusionarse. Vamos a tratar de trabajar fuerte en todos los rublos para que el próximo fin de semana se vea materializado con un buen juego y una victoria", ha incidido. El uruguayo asegura entender el enfado de la hinchada. "Los pitos en esta situación son normales. Estamos enfadados con la actuación del equipo al final de los 45 minutos", ha admitido.

Cuestionado sobre la sustitución de Gonzalo Villar en el primer tiempo, el charrúa ha explicado que "en un gran porcentaje, fue porque tenía amarilla". "Había hecho dos faltas o tres que quedaron al borde del abismo y no quería perder a un jugador en el primer tiempo. Era consciente también de una situación de que estábamos al borde de la cornisa", ha aclarado. "La responsabilidad es mía de tomar decisiones. Muchas veces, no se está de acuerdo con la decisión, pero era lo que pedía el partido. Esa situación, la manejamos así. Es un gran jugador, apostamos por él. Había hecho un gran partido ante Las Palmas", ha zanjado.

Gaizka Garitano

Disconforme, el entrenador del Almería, Gaizka Garitano, ha lamentado que su equipo no se haya marchado de Los Cármenes con la victoria. "Hemos hecho un gran primer tiempo en el que nos podríamos haber ido con algún gol más de ventaja. En el segundo acto, con la entrada de Lucas Boyé, han apretado más. Hemos tenido ocasiones clarísimas, incluso ese penalti que, para mí, es claro. El equipo ha defendido bien y es una pena que, con esas contras que hemos hecho en el segundo tiempo y la primera parte que hemos hecho, no hayamos ganado", ha analizado el técnico indálico. "Los dos hemos ido a ganar el partido. Es una pena que no hayamos sabido concretar esas ocasiones que hemos tenido delante del portero", ha insistido, para seguidamente sentenciar que el cuadro almeriense "ha hecho méritos para ganar". "Hemos salido al campo con personalidad, hemos hecho un gran primer tiempo", ha concluido.