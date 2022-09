La Tertulia Futbolística analiza la contundente derrota del Granada CF ante el Eibar

La Tertulia Futbolística de GranadaDigital en su canal de Twitch ha escrutado este jueves la contundente derrota del Granada en Ipurúa. La periodista de As Aimara Garteizgoxeascoa Gil y el ex entrenador del conjunto rojiblanco Fabri González han valorado la situación del cuadro nazarí en este espacio futbolero, dirigido por Chema Ruiz, redactor de GranadaDigital encargado de cubrir la actualidad del equipo granadino. Ambos han coincidido en definir el 4-0 con el que finalizó el duelo como un marcador "abultado" y que, en cierta medida, ha sorprendido, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

"Entra dentro de la lógica perder, pero sorprende encajar cuatro goles, cuando el Granada casi no llevaba goles encajados. Me parece abusivo", ha abundado Fabri. Aimara, en la misma línea, ha señalado que el equipo rezumó una "sensación de bajar los brazos después del segundo tanto del Eibar". "El Granada no debe nunca bajarlos. Le faltó competir la última media hora, desde el 2-0, ese punto de competitividad e intensidad. Si no corres en esta categoría, no le ganas a nadie", ha abundado.

En este sentido, Fabri ha puntualizado que no considera que el Granada estuviera metido en el partido en ningún momento. "Si no tiras a puerta, yo no lo llamo competir", ha sentenciado, mientras que Aimara ha señalado que "preocupa el plan B" del conjunto rojiblanco. "La idea de Karanka de poner a Molina y hacer un fútbol más directo, con Bodiger y Petrovic, mas físicos, no funcionaba, y no se cambió al descanso. Me preocupa la no reacción a que el equipo estaba jugando mal", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que no ve a Karanka "muy intervencionista", a diferencia de otros técnicos. "Tener cinco cambios es una ventaja, poder dar un cambio táctico", ha argumentado. El que fuera entrenador del Granada, por su parte, ha evitado pronunciarse sobre los hábitos del vitoriano, si bien se ha mostrado "sorprendido de que haya perdido con el Andorra también". "El equipo de Diego (Martínez) estaba muy bien trabajado y era bueno defensivamente, un equipo que competía muy bien", ha comparado.

Aimara Garteizgoxeascoa Gil, por su parte, ha puntualizado que el vigués tenía un plantel "armado", mientras que el actual técnico nazarí cuenta con "una plantilla con 13 nuevos jugadores". "La sombra de Diego es muy alargada y siempre va a salir la comparativa. El equipo era casi perfecto porque defendía muy bien. La efectividad y la defensa es lo que mejor tenía trabajado", ha profundizado.

En relación a la ausencia de Meseguer, la periodista de As ha recordado que "tiene mucha competencia en el centro del campo". "Es un buen futbolista y puede tener más protagonismo en el futuro", ha valorado Fabri González. En cuanto al duelo frente al Mirandés, Aimara ha señalado que el Granada debe "salir a morder", porque "perder sería un palo durito". "Ir haciendo puntos es importante. No es una final, no hay partidos fáciles en Segunda", ha argumentado Fabri.