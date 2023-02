Paco López: "El Huesca se está haciendo muy fuerte en su campo"

El entrenador del Granada, Paco López, ha insistido durante su comparecencia previa al encuentro de este domingo en que "de lo que se trata una vez más es de hacer las cosas bien para ganar, sea fuera en casa". "Ganamos en Villarreal después de tanto tiempo y nuestra idea es darle continuidad al trabajo que estamos haciendo, no hay más", ha subrayado el técnico rojiblanco, quien ha advertido de que El Alcoraz es un estadio "complicado". "El Huesca se está haciendo muy fuerte en su campo", ha incidido, después de descartar a Soro, que "todavía no está al 100% para competir" y a André Ferreira, "que ha tenido un accidente doméstico", además del lesionado y sancionado Ricard.

"Es un bendito problema tener ahora mismo a muchos, aunque reconocí que prefería tener menos jugadores. No me voy a quejar. A tratar de sacarle el máximo rendimiento a los 27", ha expresado a este respecto. "Tenemos donde elegir y, como hacemos cada semana, trataremos de elegir a los que consideremos mejor", ha abundado, para seguidamente desgranar al Huesca. "Es un equipo que ha dejado escapar muy pocos puntos en su casa. Creo que solo ha perdido un partido. Eso lo dice todo, dice la dificultad que nos vamos a encontrar", ha subrayado, tras lo que ha insistido en que los rojiblancos tratarán de "competir de la misma forma y darle continuidad a ese trabajo" que vienen desarrollando.

"No sé cómo tratará de plantear Ziganda el partido. Lo que sí tengo claro es que nosotros tratamos de ser protagonistas en cada partido, fuera o en casa. Tratamos de ser valientes. Ahora bien, los partidos no se dan muchas veces como uno quiere, precisamente porque también juega un rival", ha avanzado Paco López, quien considera que el conjunto oscense es "muy peligroso corriendo, a las contras". "Nos vamos a encontrar un Huesca con intensidad, que va a tratar de explotar sus virtudes, apoyado además por su gente. Es un equipo dificilísimo. En Segunda División, cualquier plantel te va a generar dificultades", ha ahondado.

Cuestionado sobre la ausencia de Ricard en el lateral derecho, ha reconocido que "la opción más lógica es Quini", aunque no ha descartado la alineación de Víctor Díaz en esa posición. "Existe la posibilidad de jugar con tres centrales. La estructura de inicio es importante, pero no me parece lo que más. Puede darse. Trataremos de no darle pistas al rival", ha ocultado el técnico. En este sentido, al ser preguntado sobre la cantidad de futbolistas apercibidos en la línea defensiva, ha restado importancia. "No me preocupa, es un proceso natural. Es normal que vayan cayendo. Es importante tener una plantilla amplia también para eso", ha resuelto.

Paco López ha adelantado que Antonio Puertas regresará a la convocatoria, a pesar de que aún "tiene alguna pequeña molestia" y le ha definido como "un jugador importantísimo" antes de abordar las combinaciones que puede formular en el centro del campo. "Tenemos, afortunadamente, una plantilla heterogénea, con características diferentes. Eso nos da pie a poder jugar de diferentes formas. Estamos en un deporte colectivo y personalizar en algo me cuesta. Dependiendo de las características y las mezclas que pongas en el campo, te puede salir un tipo de fútbol u otro. Estoy contento con Bodiger, con Meseguer y con Petrovic", ha señalado.

También ha destacado la igualdad que reina en la categoría. "Es una pena que, después de conseguir tantas victorias consecutivas como hemos conseguido, no estar mejor incluso de lo que estamos. No nos vamos a quejar, pero eso dice evidentemente que esto está apretadísimo. Los equipos que están peleando con nosotros están muy fuertes. Se trata de mantener esa regularidad. El equipo que sea capaz de insistir y mantener esa regularidad conseguirá el objetivo. No podemos estar pensando en los rivales, sino que tenemos que poner el foco en nosotros mismos", ha exteriorizado, si bien asevera no haber "hecho cálculos". "No miento. Quizás sea por mi experiencia: no vale de nada. Son las cuentas de la lechera y eso a mí no me vale. Me vale cada semana, cada partido", ha esgrimido.

Por último, el técnico rojiblanco también ha redundado en el margen de mejora que todavía ve en el Granada. "Veo al equipo que está haciendo cosas muy buenas, pero hay otras en las que necesitamos mejorar. Tampoco voy a especificar porque es algo normal para nosotros. Tanto los buenos como los malos resultados no nos pueden cegar", ha expuesto, antes de asegurar que "un futbolista siempre puede dar más, exigirse más, mejorar". "No podemos parar", ha concluido.