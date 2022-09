Karanka: "Melendo y Soro no estarán; esperemos que Perea e Ignasi Miquel puedan llegar"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha descartado durante su rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Eibar la presencia de Óscar Melendo y Alberto Soro. "No estarán seguro. Perea e Ignasi Miquel van a salir un poco más tarde a la sesión porque van a trabajar con los fisios primero y se incorporarán a la parte más táctica. Esperemos que los dos puedan llegar", ha desvelado el técnico rojiblanco, que, ante esta tesitura, estudia un cambio de dibujo para saltar al césped de Ipurúa. "Ya de por sí le doy bastantes vueltas. Aunque no se las transmito a los jugadores porque les volvería locos, es verdad que esta semana en mi cabeza ha habido muchos pensamientos, de jugar con 4-4-2, a jugar con 4-3-3, incluso con una línea de cinco atrás", ha confesado el preparador. "En mi cabeza, sin decírselo a nadie, caben todas las alternativas", ha sostenido.

"Todavía quedan dos días para terminar de analizar al Eibar y saber con qué futbolistas voy a contar para el partido. Intentaré dar con la tecla, buscar los once mejores jugadores para el sistema que decidamos", ha abundado Karanka, quien no ha querido vaticinar una fecha de recuperación de Melendo y Soro. "No me gusta poner fechas para las lesiones musculares. La confianza que tengo en el cuerpo médico de aquí me hace ser positivo y pensar que van a estar cuanto antes", ha indicado en este sentido. En la misma línea, no ha descartado ninguna posibilidad para paliar las ausencias. "No me canso de decirles -a sus pupilos- cuando hacemos las reuniones que tienen que estar preparados. Habrá momentos en los que jugadores que no están contando van a ser importantes. Aun habiendo bajas, sigue habiendo gente de total garantía para cubrirlas", ha incidido.

En un análisis del encuentro que le espera ante el Eibar, Karanka ha señalado que "jugar en Ipurúa nunca ha sido fácil". "Este año, en una categoría que conocen, de la que estuvo a punto de ascender el año pasado, todavía reforzándose más, con el entrenador y el cuerpo técnico que tienen, será muy complicado. Sobre todo, si hacemos lo que no tenemos que hacer", ha puntualizado el técnico vitoriano, quien espera "un partido de mucha intensidad". "El rival domina muchas fases del juego, el balón directo, balones en profundidad, cambios de orientación, centros… Roba mucho en campo contrario. Tendremos que intentar contrastar esa intensidad y hacer esas cosas nuestras que no hicimos en el último partido", ha determinado.

"Está claro que, con la plantilla que tenemos, si no cometemos los errores que hemos cometido, vamos a tener ocasiones siempre de hacer goles. Quizás, en otros momentos de mi carrera o con otras plantillas, sí tenía que minimizar más los errores porque nos costaba más hacer goles", ha expresado el entrenador del Granada, quien ha asegurado no querer quedarse con la idea de que su equipo mereció ganar en Andorra. "Está claro que si perdimos es porque merecimos perder. Aun no jugando un buen partido, tuvimos muchísimas ocasiones. Lo normal es que algunas de esas ocasiones las vamos a meter. Por eso, estoy intentando minimizar los errores.", ha profundizado, antes de sostener que los rojiblancos se hallan "en una fase de construcción". "Teniendo el equipo que tenemos, cuando estemos bien y hagamos las cosas que tenemos que hacer, calidad y ocasiones vamos a generar siempre", confía.

En la misma línea, ha recordado que el conjunto rojiblanco "venía de una pretemporada francamente buena, en la que no habían llegado muchos jugadores hasta la parte final, y se ha empezado muy bien". "Es normal que, cuando vas tan bien, pueda haber ciertos momentos de relajación y te pueda pasar lo que nos pasó. Todos aprendimos de eso. No hace falta decir nada porque todos sabemos que tenemos que dar nuestro máximo e intentar que no vuelva a pasar", ha aseverado, tras lo que ha rechazado la idea de que disponer del tope salarial más alto de Segunda suponga una mayor presión. "La realidad es el partido de Andorra. Por muchos números que haya, por mucha diferencia que haya, si no damos nuestro cien por cien, o incluso más a veces, los números no van a decir nada. Sabemos desde el primer día que en cada partido vamos a tener que pelear por cada balón", ha concluido.