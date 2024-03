Medina: "Nos vamos con la sensación de que nos podríamos haber llevado algo"

"Nos vamos con la sensación de que nos podríamos haber llevado algo", ha lamentado el entrenador del Granada, Alexander Medina, tras la derrota de su equipo contra la Real Sociedad. "Los cambios que intentamos hacer no entraron bien y no pudimos hacer lo que queríamos en el partido. Queríamos darle más piernas al equipo, porque había hecho un gran desgaste en 60 minutos", ha argumentado en rueda de prensa el técnico charrúa, quien, pese a la situación en que se encuentra el plantel nazarí, ha asegurado sentir "el respaldo" tanto del club como de la plantilla.

"Cuando planteas un partido de intensidad, de mucha fibra, de igual a igual, después de la primera parte que hemos hecho el equipo no se iba a sostener. Necesitábamos que los cambios entraran a hacer lo mismo que habían hecho sus compañeros. No se pudo. En la Real sí lo hicieron bien y pudieron dar la vuelta al partido con jerarquía, con calidad", ha sintetizado el técnico rojiblanco sobre el encuentro, convencido de que el Granada ha hecho "un muy buen primer tiempo". "El equipo mostró respuestas futbolísticas y anímicas. Lo que pasa es que el partido dura noventa y tantos minutos. No basta con hacer 60 o 70 minutos con buena forma", ha insistido el Cacique Medina, quien ha afirmado ser "el responsable en esta situación para poder sacar esto adelante". "Nosotros estamos muy fuertes y enteros", ha subrayado.

Medina ha abundado en que el Granada ha planteado un "partido de mucha intensidad y presión, de un juego muy físico, segunda jugada y juego directo". "Tuvimos alguna situación para hacer algún gol más en esa primera parte. Fuimos superiores al rival en juego y al resultado. Lo que teníamos que hacer era sostenerlo", ha alargado el uruguayo. "El partido lo perdimos en el segundo tiempo porque no pudimos sostener el nivel físico y futbolístico. Los cambios no nos dieron lo que pensamos que nos podían dar", ha sentenciado el entrenador nazarí, quien, cuestionado por la razón por la que se produjo esa distinta imagen del equipo, ha señalado que "el rival también juega, tiene jerarquía y variantes en su plantilla". "Nosotros retrocedimos unos metros, producto de que el adversario juega. Sentimos que habíamos perdido intensidad, sobre todo en la primera línea de presión. Por eso decidimos hacer ese cambio de Villar y Hongla", ha argumentado.

"Si me guío por cómo jugó el equipo en el primer tiempo y parte del segundo, sí creo que la plantilla está convencida de conseguir la salvación. Si miro el partido y analizo fríamente, después del encuentro que tuvimos la semana anterior, veo que fuimos superiores al rival, que ganamos los duelos, en intensidad, que tuvimos situaciones para hacer un tercero, digo sí", ha defendido. "Nosotros sentíamos que el equipo estaba bien. Nos faltó sostenerlo. Faltó esa planificación. Por eso digo que era optimista. Si miro el encuentro, soy optimista por el juego del equipo, más allá de que hayamos perdido. Depende de nosotros poder hacer un partido redondo", ha profundizado el entrenador del Granada.

Acerca de la baja asistencia de este sábado a Los Cármenes, Alexander Medina ha apuntado que "el momento deportivo del equipo no acompañó y el clima tampoco". "Nosotros tenemos la autocrítica y sabemos que cuando las cosas no van bien, tanto jugadores como el entrenador y el club somos los responsables de la situación deportiva. Hoy, realmente, me voy con ese sabor amargo porque el equipo se levantó. Estuvo a la altura, pero indudablemente, la afición es sabia. Tenemos que regalarle otra imagen, no la que le dimos el fin de semana anterior. Creo que en el primer tiempo la gente sí se vio reflejada con el equipo. Soy el primero que quiere dar la vuelta a la situación", ha concluido.

"Si el Granada hubiera estado más acertado, hablaríamos de otra cosa"

Imanol Alguacil, en cambio, ha comparecido "contento por la reacción" de la Real Sociedad. El técnico txuri-urdin ha afirmado que esta respuesta "ha sido a través del fútbol" después de reconocer que "no ha sido un primer tiempo nada bueno". "Hemos estado mal en casi todo. Sobre todo, en los duelos. Teníamos bastante claro cómo atacarles, pero nos ha faltado finura. Cualquier otro equipo en nuestra situación se hubiera puesto nervioso, pero con paciencia y fútbol, hemos conseguido la remontada. Por ocasiones y juego, hemos merecido ganar", ha analizado. "Parecía que no nos jugábamos nada. Más que ser un ida y vuelta, el partido iba en una dirección, hacia nuestra portería. En ese primer acto hemos sido perdedores en casi todo. Hemos tenido algún acercamiento bastante claro, pero hemos estado fatal", ha lamentado, para finalmente destacar que "el Granada tiene mucho poderío a nivel ofensivo". "Hay partidos en los que son capaces de generar muchas situaciones ofensivas, además, claras. Si el Granada hubiera estado más acertado, igual estaríamos hablando de otra cosa", ha zanjado.