Karanka: "Lo hemos intentado hasta el final y casi lo conseguimos"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha comparecido tras el descenso de su equipo a Segunda División en una rueda de prensa que tuvo cierto aire de despedida. "Lo hemos intentado hasta el final y casi lo conseguimos", ha lamentado el preparador rojiblanco, que agradeció lo vivido durante su estancia en el club. "Tengo que dar las gracias a los jugadores por el mes que he estado aquí. A la afición, no solo a la que viene al estadio, por el cariño y la confianza que nos ha demostrado siempre", expresó.

"El otro día, compitiendo contra el Betis, en el minuto 92 estábamos libres", ha recordado el técnico nazarí, que subrayó que ante el Espanyol "se te pone todo en contra con los cambios que tienes que hacer". "Se lesionan Milla y Petrovic. Tienes un penalti para ganar el partido y no pudo ser. Por mi parte, gracias a la afición, a los jugadores y al club. Es fútbol. Tengo muchísimas experiencias y, al final, de esto tienes que tirar para adelante. Hay que empezar ya a pasarlo cuanto antes y pensar en el futuro", ha indicado el entrenador del Granada. En este sentido, subrayó que los problemas musculares no son un asunto "nuevo". "Lo venimos diciendo desde el primer partido. Aun con todo el tema físico, las lesiones y los cambios que hemos tenido que ir haciendo durante los partidos, hemos estado compitiendo", ha destacado.

"A lo que vinimos, evidentemente, era a quedarnos en Primera. No se ha conseguido. Ha sido un placer y un orgullo haber trabajado con este grupo de jugadores. Por el mes que he estado yo aquí, no se merecen vivir lo que están viviendo", insistió el vitoriano, esquivo cuando se le cuestionó sobre su continuidad. "Mi futuro son cosas que hay que pensar, que no se pueden pensar en caliente. Hay que estar tranquilo para tomar una decisión", esgrimió.

Preguntado sobre la suplencia de Darwin Machís, que no sumó ni un minuto, ha indicado que "estaba al cien por cien" y ha reconocido que "podría haberle utilizado". "Las lesiones durante el partido nos han condicionado mucho. Cuando tienes que acabar con dos o tres delanteros, se te agotan otras posibilidades", ha argumentado, para más tarde defender que optó por emplear a Puertas y Uzuni "más por dentro". "En ese momento, no lo veía. Si no hubiésemos tenido que agotar las ventanas de cambios, posiblemente sí hubiese jugado", justificó.

Karanka advirtió la presencia de "tensión" en sus futbolistas."Creo que se ha visto desde el principio. En el descanso les he dicho que hemos empezado muy bien y que, nada más tener una llegada, hemos empezado a cometer los errores que teníamos hace un mes", reveló, para seguidamente admitir que "es complicado estar ahí". "Ha podido esa presión, pero, en mí, solo palabras de orgullo", ha agregado. "Una cosa es estar en la Ciudad Deportiva y ver las cosas que hemos hecho durante un mes y otra es que aquí no te salgan. Es un palo gordo, sobre todo, cuando lo hemos tenido tan cerquita", exteriorizó más adelante, justo antes de asegurar que lo que ha vivido en Granada "es completamente injusto". "En un mes, el equipo ha perdido un partido. Ha competido contra casi todos los rivales. Es fútbol, es la vida. Hay que seguir y mirar hacia adelante", ha zanjado.