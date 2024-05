Sandoval: "Creía que íbamos a terminar la temporada mejor y estoy sufriendo por todos"

A José Ramón Sandoval también se le está haciendo larga la temporada. Lo ha expresado ante los micrófonos de DAZN tras finalizar el encuentro del Granada en Vallecas. "No es un momento fácil para mí. Sobre todo, cuando detrás tienes a una ciudad, una gente, y ves cómo pierdes este partido, con el Rayo Vallecano con un jugador menos desde el minuto cinco, sin ideas", ha lamentado. "Ha salido el niño -Sergio Rodelas- y ha sido el único que ha aportado algo de entusiasmo y alegría. Es lo poquito con lo que me puedo quedar", se ha encogido, consciente de que el momento rojiblanco "es la consecuencia de algo mal hecho". "Creía que íbamos a acabar mejor la temporada y estoy sufriendo por todos", ha esgrimido.

"Ha sido un partido muy plano. Son las consecuencias de lo que estamos arrastrando. No son excusas. Hoy no hay que poner ninguna excusa, porque creo que el Rayo ha sido merecedor de la victoria. Creo que ha ganado todos los duelos. Incluso con diez jugadores, cualquier balón que había para atrás lo perseguían como si fuera el último. Con balón, no hemos buscado en ningún momento hacerle daño al rival hasta que hemos sacado al chico y ha sido algo más individual", ha analizado el técnico de Humanes, quien ha reconocido que el conjunto franjirrojo "ha planteado un partido bueno porque, con un hombre menos, ha sabido estar en el terreno de juego y quitarle las ideas al Granada". "Para un entrenador, este momento es lo peor que puede haber", ha incidido.

Cuestionado sobre si querría ser el entrenador del cuadro nazarí en Segunda, Sandoval ha sido contundente: "Por supuesto que sí, porque nadie me engañó a lo que vine, pero, al final, has competido siete partidos". "Cuando el equipo está abajo, hay muchas circunstancias por dentro con las que, quieras o no, al jugador no le van las piernas. Me gustaría comandarlo en condiciones, con un cuerpo técnico completo", ha ahondado. No obstante, ha puntualizado que "los que toman las decisiones lo deben hacer con la cabeza fría", antes de hacer hincapié en lo positivo del duelo de cara al futuro. "Hoy tenemos que pillar a Sergio Rodelas para poder ver una luz", ha concluido.

Íñigo Pérez, satisfecho

Por su parte, Íñigo Pérez ha comparecido satisfecho, con la permanencia prácticamente certificada. "Ha sido un partido difícil por la expulsión", ha admitido el técnico rayista, quien ha destacado el esfuerzo granadinista. "Me encantaría ver a mis jugadores como lo ha hecho el Granada", ha elogiado. "Ha sido un encuentro precioso, muy sufrido para mí y para mis jugadores, de tremendo mérito desde la expulsión. No nos da matemáticamente la salvación, pero nos vuelve a acercar", ha celebrado.