El proyecto del Granada ya está en marcha. Tras el comunicado oficial mediante el que el club ha anunciado la incorporación de Alfredo García Amado y Nicolás Rodríguez, la entidad ha presentado en la tarde de este jueves su nueva hoja de ruta, con el primero de ellos como director general y el segundo al frente de la dirección deportiva. Ambos han sido presentados en Los Cármenes, en una comparecencia ante los medios de comunicación a la que también ha acudido la consejera Sophia Yang, que ha tratado de aplacar la incertidumbre y arrojar algo de luz a la situación nazarí. "Asumo personalmente todas las responsabilidades. Abrimos un nuevo capítulo en nuestro club. El nuevo proyecto empieza hoy", ha expresado.

Con la asistencia de un traductor y una postura de asunción de fallos, Yang ha aprovechado su intervención para "pedir disculpas a los aficionados y a la ciudad de Granada" y ha aseverado que la propiedad "comprende perfectamente la sensación" de la hinchada. "Es normal, cuando un equipo está siendo renovado, es difícil para todos. Respetamos la libertad de expresión. Pase lo que pase el lunes, lo podemos entender. Creo que la relación con los aficionados y las peñas ha sido uno de los errores que hemos cometido. Vamos a adoptar medidas inmediatas para estar más cerca de ellos", ha ahondado, antes de tratar de transmitir cierta tranquilidad sobre DDMC, la empresa a la que pertenece el club, y el presidente rojiblanco.

"Rentao Yi sigue siendo el presidente del Granada. Es de conocimiento público que no es el presidente de DDMC. Por tanto, habrá que tomar una decisión con respecto a la estructura en la próxima Junta de Accionistas", explicó, con lo que cabe esperar que haya cambios también en el cargo de máximo mandatario de la entidad. El club, no obstante, no pertenece a Yi, sino al holding empresarial. "DDMC es la propiedad, nunca lo ha sido de una persona física, lo es de una empresa china", ha incidido. Ha reconocido que esta atraviesa una compleja tesitura monetaria. "La situación de Covid en China no ha terminado y está teniendo un impacto muy profundo en la economía china, y en concreto en el sector deportivo. Es un tema doméstico nacional, que no tiene ningún impacto en la entidad", ha asegurado.

Del mismo modo, aseguró que nunca se le dijo "que escuche ofertas ni que haya iniciativas de venta", antes de avanzar que va a "venir con más frecuencia a Granada". "Nuestra estrategia de hablar con la comunidad local, como entidad extranjera, no es nuestro fuerte. Vamos a crear una relación sólida con ella", ha insistido. A pesar de las destituciones acaecidas en las últimas jornadas, asume "personalmente todas las responsabilidades" del descenso y la tesitura actual en el club". "No queremos culpar a nadie porque todos han trabajado muy duro", ha sostenido, para más tarde detallar que "las decisiones las tomó la Junta de Accionistas, de manera unida, que decidió nombrar a Alfredo (García Amado) y él propuso al director deportivo". No obstante, sí reconoció que Javier Aranguren, abogado de la entidad, "ayuda" en algunas gestiones. "Es nuestro asesor jurídico, para todos los aspectos que tenemos que tratar en Europa. Además, sí, claramente nos ayuda, sobre todo a mí con muchas comunicaciones con el personal", si bien ha hecho hincapié en que él "no toma ninguna decisión".

Situación económica

Ahora, "todas las operaciones estarán en manos de Alfredo y Nicolás (Rodríguez)", como afirmó. Ambos, en su presentación, se expresaron con positividad, pero comedidos. "Es un placer y un honor estar aquí y representar al Granada", ha asegurado el nuevo director general del club. "Sabemos la plaza a la que venimos. Aceptamos el proyecto con una grandísima ilusión y responsabilidad. Lo que hemos encontrado supera con creces nuestras expectativas de inicio. Estamos sorprendidos gratamente. Venimos con un reto claro: tratar de recuperar la categoría que se ha perdido. Es difícil, el fútbol es caprichoso. Tienes que ser mejor que 20 equipos para ascender directamente. Con la camiseta y el escudo no se gana, pero tenemos a una afición detrás que es espectacular", ha analizado.

García Amado asegura haber percibido "tristeza" tras el descenso y avanzó que este viernes visitará, junto con Sophia Yang y Javier Aranguren, al alcalde de la ciudad, Paco Cuenca. Desde ahora, se centra, junto con Nicolás Rodríguez, en conformar "la plantilla más competitiva". En este sentido, ha subrayado que "el club se encuentra en una situación económicamente muy buena". "Analizaremos los casos de quienes se quieran ir de aquí, pero no tenemos ninguna necesidad de vender a nadie. La tesitura es absolutamente estable. Los jugadores que quieran salir tendrán que manifestárnoslo. Tienen contrato en vigor y un compromiso con nosotros. A partir de ahí, valoraremos", ha insistido.

Por el momento, no ha planteado una mayor reforma de la estructura interna del Granada. "Lo más importante es que estamos aquí, que hay un proyecto serio e importante. Sophia Yang no puede pedir perdón más veces la pobre. Pretendemos demostrar que el consejo de administración está aquí", ha subrayado. No ha evitado aclarar una causa judicial abierta que mantiene pendiente de resolución, que tiene su origen en su paso por el Córdoba. "Es una situación que el Consejo conoce. No es una inhabilitación. Por buena fe mía, estando de director general, acepté echar una mano porque quedaba desgobernado el club. Nos pidieron ayuda, que nos incorporásemos para dar continuidad al proyecto. El administrador concursal estima que una operación concreta, que es la venta de Sergi Guardiola al Valladolid y Álvaro Aguado, que genera una plusvalía de 3,5 millones, que no entiende bien. Ha sacado esta pieza de calificación con una propuesta de inhabilitación por dos años. Estoy muy tranquilo, en ningún caso, me afectaría para ser director general del club", ha indicado.

Parcela deportiva

Nicolás Rodríguez, el nuevo director deportivo del Granada, se esmeró en "transmitir energía positiva". "Soy optimista y me considero un privilegiado porque este club ha pensado en mí. Quiero transmitir confianza en el trabajo, desde la honestidad y el conocimiento que traemos de otras experiencias", se ha presentado. Desea "unificar criterios", según ha determinado. El primer paso a dar en su estancia en el club nazarí es definir quién entrenará al equipo la próxima temporada, un cargo para el que no descarta a Aitor Karanka. "Por lo menos, lo que yo tengo claro es que hay que escucharle. Se ha merecido que contemos con él y tengamos un intercambio de opiniones y expresiones. En cuanto a puntuación, si lo traducimos a una temporada entera, daría una situación diferente. Se merece un respeto, que intercambiemos sensaciones. No sé cuál es su idea. Nos pondremos manos a la obra desde ya", ha señalado.

Todavía no ha hablado con ningún jugador de la plantilla, pues primero desea "escuchar al entrenador". "Uno trae su puzle montado en la cabeza, pero cuando está sentado con la gente y los componente de un club, cambia la perspectiva. No me quiero hacer ningún escenario que no se acerque a la realidad. Quiero optimizar lo que haya en la casa y sacarle el máximo provecho", ha avanzado, antes de puntualizar que la propiedad le ha "transmitido autonomía plena". "Estamos acostumbrado a tener veranos intensos. Estamos en una situación de auténtico privilegio", ha reconocido, para más tarde sí admitir que cree "en el desarrollo del fútbol base". En cuanto a la composición de su equipo de trabajo en la dirección deportiva, ha admitido que "todo el mundo quiere tener a gente de su confianza y con la que le ha ido bien", pero objeta que, antes de estudiar una ampliación de la estructura, desea "evaluar a quienes hoy la componen".