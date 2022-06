El director general del Granada, Alfredo García Amado, ha atendido este jueves a los medios de comunicación durante un desayuno informativo en el que ha pedido "tranquilidad" de cara a la próxima campaña. "Llegamos en un momento apasionante, clave de cualquier inicio de temporada. Habrá que hacer fichajes, ordenar el club y, básicamente, trabajar con humildad y honestidad. Es lo que nos toca ahora", se ha expresado, para más tarde exponer la postura sólida de la entidad ante las posibles salidas que el mercado pueda deparar. "Hay jugadores que han manifestado que se quieren ir y jugar en Primera División. Que traigan las ofertas interesantes con las que el Granada esté satisfecho y, entonces, se irán. Si no, no. Así de claro", ha sostenido.

La confección de la plantilla ha copado buena parte de sus declaraciones, en presencia también del director deportivo del club, Nicolás Rodríguez. "Vamos a hacer un equipo competitivo, sin ninguna duda, para luchar por el objetivo, que ya sabemos cuál es, pero hay que ser muy cauto. La Segunda División es complicadísima, muy dura. Son 42 jornadas. Hay que pasar las notas al final del año y trabajar.", ha argumentado García Amado. Ha subrayado que la intención con la que trabaja la entidad es la de completar las 25 fichas federativas que permite LaLiga, si bien reconoce que todo dependerá de "cómo vaya el mercado". "Nico tiene claras las posiciones que hay que reforzar, porque son obvias, ya que hay algunas plazas prioritarias", ha incidido.

En lo que respecta a las posibles bajas, ha respondido sobre la tesitura en que se encuentran Luís Maximiano y Luis Milla, dos de los futbolistas que han transmitido su deseo de marcharse. "La situación de ambos es la misma. Tienen contrato en vigor y cláusula de rescisión. No tenemos intención de vender a ninguno de los dos. Cada uno tiene una cláusula distinta. Si se quieren ir, tendrán que pagar lo que el Granada pide o la cláusula de rescisión. Nosotros vamos a intentar que no se vayan", ha sentenciado, comprensivo con su postura. "Hay que entender que haya jugadores que se ven capacitados para jugar en Primera, los futbolistas son profesionales, tienen un cariño y respeto absoluto al club. No hay ningún problema con ninguno", ha aclarado.

En lo que respecta a incorporaciones, ha reconocido que al club le gustaría concretar alguna antes del lunes, cuando la plantilla regresa a los entrenamientos. "Estamos esperando cerrar algo rápidamente, pero no paramos. El mercado es caprichoso. A veces, se acelera. A veces, se ralentiza", ha indicado en este sentido, para, más adelante, exteriorizar su "respeto y apoyo" a la decisión de no renovar a algunos efectivos con peso en el vestuario, como Montoro y Germán. "Acaba una etapa, ha habido jugadores que han terminado contrato y se ha entendido desde la parcela deportiva que hay que cambiar y traer caras nuevas. Lo que hay que hacer es traer nuevos futbolistas que sustituyan a los que han dado tantas tardes de gloria. Lo que no podemos olvidar es que son historia del club y lo serán, porque lo que han logrado es algo muy difícil. Respeto, cariño y agradecimiento, pero es una etapa nueva".

Presidenta y masa social

Con los movimientos también pendientes del margen salarial que permite LaLiga, García Amado ha hecho hincapié en que "probablemente, haya que ajustar cosas y tenga que salir algún futbolista, pero la situación es como para estar tranquilos y no tener ninguna precipitación". Un mensaje que atañe a la hinchada, con la que espera reforzar la relación, deteriorada durante el pasado curso, y con la que viene manteniendo reuniones desde su llegada. "Estamos convencidos de que vamos a ganar masa social, porque vamos a hacer una campaña de abonados muy bonita y agresiva, con una política de precios atractiva y un mensaje de unidad. Sobre todo, de aire fresco. Nuestra intención es que no nos abandone nadie y que la se suma a nuestro barco toda la afición del Granada", ha indicado. También trabaja en la relación con el Ayuntamiento: "El club y el alcalde están condenados a entenderse"

En ello, considera que "va a influir mucho" que Sophia Yang sea la presidenta del Granada. "Estoy encantado. El trato que he tenido con ella hasta el momento ha sido espectacular. Quiero trasladar a la afición que la propiedad está muy cercana. Es lo que he percibido, lo que me han transmitido desde que he llegado. Su intención absoluta es estar aquí mucho más tiempo, como estuvo ayer y anteayer. Está totalmente implicada y creo que no hay ningún motivo de alarma, sino todo lo contrario. Tiene compromiso absoluto en Granada y muchas ganas de que todo vaya bien", ha abundado, acerca de una variación que, a su juicio, es "muy positiva". "Significa que está aquí, que la conocemos, que la podemos tocar y no está por videoconferencia", ha precisado.

En lo que respecta al patrocinador principal del club, que no será Platzi la próxima campaña al no renovar su contrato, García Amado ha indicado que es un asunto "complicado". Tenemos que buscar un main sponsor. Estamos intentando conseguirlo, pero no es fácil. Ni para nosotros ni para ningún equipo de la categoría. Por desgracia, bajar a Segunda es importante a nivel de sponsors, televisión… Esperamos tenerlo pronto", ha indicado, antes de marcar la meta rojiblanca en este curso. "El objetivo es evidente. No voy a decir la palabra porque soy bastante supersticioso, pero todos sabemos dónde debe estar el club compitiendo, por los puestos altos de la clasificación, pero con paciencia, calma y sin presión. Lo tenemos todos claro", ha zanjado.