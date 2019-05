De manera inevitable, un término prohibido en el seno del Granada CF ha aparecido en cada corrillo que se forma en cualquier rincón de la ciudad. Los aficionados comienzan a recordar la alineación que encabezaban Ighalo, Roberto, Diego Mainz y Dani Benítez, entre otros, y rescatan de su memoria las vivencias de Elche, Alcorcón, Guadalajara e, incluso, Murcia, puntos de giro en el octogenario guion rojiblanco horizontal, hitos que emular, o no, esta tarde, a partir de las 19:00 horas. La gloria se siente cerca. Álvaro Vadillo, Montoro, Germán o Diego Martínez, así como el compromiso que hoy eclipsará las elecciones más inciertas de la democracia en la capital, están a un paso de convertirse en parte de la leyenda granadinista. El conjunto nazarí regresa a Los Cármenes, que no acostumbra a vivir éxitos como el que se puede celebrar esta noche y, precisamente por ello, se encuentra embargado por un ambiente jovial. Pero no se equivoquen, para que haya fiesta, primero hay que superar una final. Delante estará el Cádiz, pero la cita es con la historia.

Ya no hay más cuentas que valgan. Después de haber ganado el que se podía catalogar como partido del año en el Carlos Belmonte, y desatar así la consecuente euforia, el Granada CF será equipo de Primera División si gana esta tarde al conjunto amarillo. Si empata o, en el peor de los casos, pierde, contará con dos reválidas más, en Mallorca y frente al Alcorcón, tras las que aún aguarda la baza del playoff, lo único matemáticamente asegurado a estas alturas de temporada.

No obstante, esta alternativa ni siquiera ronda las cabezas de los aficionados rojiblancos, que ansían escribir nuevos nombres en la historia dorada del club, tener otra gesta que contar a sus progenitores. Diego Martínez, en cambio, trata de calmar los ánimos. “Es un día importante, pero un partido más”, aseguró en su rueda de prensa previa, en la que también insistió en que “no hay que pensar en las consecuencias del encuentro, sino en cómo competirlo”.

Lo hará sin Fede San Emeterio, cuya expulsión de Albacete ha sido ratificada hasta en dos ocasiones. En su lugar, salvo sorpresa, actuará Ramón Azeez, el habitual recambio para los últimos minutos de las refriegas nazaríes. Por lo demás, a priori, el técnico rojiblanco dará continuidad al ‘once’ con el que ha afrontado los últimos tres encuentros, si bien el gol de Ramos el pasado lunes podría abrirle las puertas de la titularidad. La convocatoria, en cualquier caso, se conocerá a lo largo de esta mañana.

EN BUSCA DEL PLAYOFF

El reto que tienen ante sí los rojiblancos no es, ni mucho menos, cuestión baladí. El Cádiz quiere jugar la promoción de ascenso esta temporada, objetivo para el que, actualmente, estaría clasificado, pero para ello se le antoja necesario ganar en Los Cármenes. Tanto la derrota como el empate otorgan al Deportivo de La Coruña la posibilidad de igualarle e, incluso, superarle en la tabla, siempre que gane este lunes al Mallorca.

Acumula cuatro empates consecutivos y las dudas, por tanto, comienzan a enturbiar el ambiente. Sin embargo, cuenta con un velocista venezolano capaz de invertir cualquier dinámica en cuestión de segundos. Darwin Machís, “el jugador más determinante de la categoría” en palabras del propio Diego Martínez, regresa a la que el curso pasado fue su casa y lo hace convertido en la principal arma gaditana.

AMBIENTE DE PRIMERA

Ocurra lo que ocurra en el terreno de juego, el duelo de este domingo tendrá lugar en un ambiente de Primera. Desde el pasado martes, en las taquillas de Los Cármenes luce el cartel de ‘no hay billetes’, lo que invita a pensar que el feudo rojiblanco se va a llenar. Además, la hinchada nazarí está citada a las 16:00 horas para recibir al equipo como en las grandes citas, pues solo así se puede definir lo de esta tarde. Habrá animación para toda la familia, tal y como han anunciado tanto la Asociación G19 de Peñas del Granada CF como la Grada 1931, lo que amenizará la espera y calentará los motores, que, desde que el autobús enfile la Calle Pintor Manuel Maldonado, no dejarán de rugir.

Las banderas ya decoran los balcones de la capital, que se esmera en lucir totalmente rojiblanca para la ocasión, y la Fuente de las Batallas se encuentra ya vallada para lo que puede ser otra velada histórica. La ‘eterna lucha’, llevada al extremo durante el curso, puede llevar hoy al Granada CF a la gloria, que se palpa desde el pasado lunes. La fiesta está preparada, pero antes, toca competir la final.