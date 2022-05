Jorge Molina: "Sabíamos que este partido era vital"

El delantero del Granada Jorge Molina compareció ante las cámaras de Movistar LaLiga para analizar la goleada de su equipo frente al Mallorca. El goleador subrayó que el de este sábado era un encuentro de "sí o sí" y que "ganar de esta forma es para estar muy contentos". "Sabíamos que este partido era vital. Habíamos mejorado en cierta manera, pero no habíamos conseguido los tres puntos", indicó.

En la misma línea que su entrenador, Molina aplacó el entusiasmo. "La victoria puede suponer, de momento, seguir estando vivos. De perder, habría estado muy complicado. El martes tenemos un partido igual de importante, en el que hay que conseguir los tres puntos y seguir sumando, porque, aunque hayamos ganado hoy, la diferencia de puntos es mínima", argumentó el alcoyano, quien aseveró que "nadie se esperaba ganar de esta forma".

"El equipo se merecía un partido así, y más con la ansiedad que teníamos después de los malos resultados. Pero bueno. Estamos muy contentos, para recuperar, descansar y pensando en el martes, porque esto no sirve de nada si el martes no lo ratificamos", abundó el delantero, de 40 años, antes de pronunciarse sobre su límite. "Mi techo es seguir disfrutando de jugar al fútbol, que es lo que más me gusta, y seguir ayudando al equipo", zanjó.