Karanka: "Ha sido un paso importante, pero hay que seguir"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, prefiere contener la euforia pese a la goleada de su equipo contra el Mallorca y lo que ello supone en la clasificación. "Ha sido un paso importante, pero hay que seguir", sentenció el técnico rojiblanco, quien subrayó que, en realidad, "no es más que un partido". "Si hoy hubiese sido una final, seríamos campeones. Tenemos otra el martes; cada encuentro es importante", insistió. El preparador granadinista se expresó "feliz" por ver a sus pupilos y a la hinchada "disfrutar", pero pone ya la vista en el duelo intersemanal contra el Athletic de Bilbao.

"Ha habido palabras que les he dicho en el descanso que no se pueden decir", bromeó Karanka cuando fue preguntado sobre la charla técnica en el intermedio, que supuso un cambio radical en el partido. "Sobre todo, he tratado de motivarles -a sus jugadores- y, más que eso, exigirles. Estábamos jugando un partido importantísimo y parecía que no iba con nosotros. Encima, hemos metido un gol que creo que nos ha perjudicado por el hecho de decir ‘que ya está el partido ganado’, cuando es todo lo contrario. Ha sido exigirles ese esfuerzo y esa capacidad que tienen, que lo han demostrado hoy, y corregir los errores tácticos", profundizó el entrenador del Granada. "Les he hecho ver que podíamos y que debíamos hacer más", apostilló en esta línea.

Señaló su satisfacción por cómo el equipo desarrolló las variaciones tácticas imprimidas sobre el sistema, "porque los jugadores están muy justos física y anímicamente", lo que le llevó a señalar que tanto los titulares como los hombres que salieron de refresco estuvieron "espectaculares". "Cuando un equipo está en estas situaciones, es que pasa algo, pero si algo tenía claro cuando vine, era la calidad que tiene esta plantilla", agregó.

Más adelante, se deshizo en elogios sobre Jorge Molina. "Hasta que no le conoces y le entrenas, no eres consciente de lo bueno que es en todo. Como jugador, lo que genera, lo que finaliza…", describió, para seguidamente puntualizar que "los números no son casualidad". "Para el vestuario y en el campo, es importantísimo. Es el que ha salido y ha cambiado el partido", resolvió, para concluir que "la pena ha sido no haberle conocido hace 20 años".

Con respecto al propio triunfo y sus consecuencias en el camino hacia la permanencia, Karanka volvió a aplacar la emoción. "Nos quitamos mucho peso, pero vuelve rápido si nos pensamos que hemos hecho algo", sostuvo, tras lo que incidió en que "el de hoy era un partido para dar un paso más, sobre todo con balón". "En 45 minutos, han sido capaces de quitarse ese lastre que teníamos detrás. Hemos demostrado que hemos sido muy superiores. El peso anímico de ellos es brutal, pero tenemos que disfrutar justo esta noche porque mañana ya tenemos que pensar otra vez en el partido del martes" ahondó. En ese encuentro, confía, "algo cambiará", pues "no es lo mismo llegar con la dinámica que venía el equipo que volver de Mallorca con este resultado".

Aguirre: "Pido perdón a la afición"

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, asumió compungido la contundente derrota de su plantel. "A la segunda parte no le puedo encontrar explicación, desde luego. Fuimos un desastre y, cuando esto sucede, solamente se me ocurre pedir perdón. Es culpa nuestra", se encogió el mexicano, que catalogó como "increíble" lo sucedido este sábado en Son Moix. "Sobre todo, viendo el primer tiempo que hicimos. Fuimos mejores que el rival y en el segundo fuimos un equipo desconocido", lamentó.

"Bola que tiraban, bola que iba para dentro", resumió Aguirre. "¿Cómo es posible que se nos haya olvidado jugar, que seamos un equipo en la primera parte y otro en la segunda?", se planteó el técnico bermellón, que aseguró que sus pupilos entraron al vestuario "animados". "También nos animamos un poco con el 2-3, pero fue un espejismo. Hoy no salió nada. Es culpa mía. Evidentemente, soy el máximo responsable de esto, porque yo decido quién y como. Insisto en pedir perdón a la afición", concluyó.